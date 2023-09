Qualificazioni Europee: vincono Danimarca, Paesi Bassi e una sorprendente Albania

La Danimarca vola in testa al Gruppo H delle qualificazioni europee dopo il successo di domenica nei minuti finali in casa della Finlandia. Vittorie per i Paesi Bassi a Dublino e per l'Albania contro la Polonia.

UEFA.com vi racconta le partite della sesta giornata nel cammino verso la fase finale in Germania.

Risultati di domenica

Gruppo B: Grecia - Gibilterra 5-0, Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi 1-2

Gruppo E: Isole Faroe - Moldavia 0-1, Albania - Polonia 2-0

Gruppo G: Montenegro - Bulgaria 2-1, Lituania - Serbia 1-3

Gruppo H: Kazakistan - Irlanda del Nord 1-0, Finlandia - Danimarca 0-1, San Marino - Slovenia 0-4

Finlandia - Danimarca 0-1

Il gol dalla distanza di Pierre-Emile Højbjerg all'86' premia la pazienza della Danimarca, che conquista la vetta del Gruppo H con la prima vittoria in trasferta nelle qualificazioni. La squadra di Kasper Hjulmand batte una Finlandia caparbia, che ferma a Helsinki una striscia di quatto vittorie senza subire gol.

La Danimarca più volte va vicino al gol ma trova sempre i guantoni di Lukas Hradecky a fermare i tentativi degli ospiti. Nemmeno l'ingresso del capocannoniere delle qualificazioni, Rasmus Højlund, all'intervallo sblocca il risultato.

Quando ormai la partita sembrava incanalata verso il pareggio, il centrocampista del Tottenham, Højbjerg, porta in vantaggio la Danimarca con un rasoterra preciso che passa in mezzo a una selva di gambe, portando la sua squadra a un punto di distanza dalla Finlandia e dal Kazakistan, terzo classificato.

Statistica: la Danimarca è imbattuta da dieci trasferte contro la Finlandia (V7 P3). L'ultima sconfitta risale a settembre 1966.

Altre partite

Il rigore di Adam Idah al quinto minuto ha illuso i tifosi della Repubblica d'Irlanda che sono stati riportati sulla terra dal rigore di Cody Gakpo e dalla rete nella ripresa di Wout Weghorst che ha mandato i Paesi Bassi al secondo posto del Gruppo B dietro la Francia, a sei punti di distanza con una partita in meno.

L'Albania è la capolista a sorpresa del Gruppo E dopo il 2-0 sulla Polonia. Jasir Asani e Mirlind Daku hanno regalato alla squadra di casa la prima vittoria contro la Polonia dal 1953.

Aleksandar Mitrović non aveva ancora segnato in tre partite di qualificazione a EURO 2024 prima della sesta giornata, ma si è rifatto con una tripletta nel primo tempo quando la Serbia ha trionfato per 3-1 in Lituania, portandosi a pari punti con l'Ungheria in vetta al Gruppo G, pur avendo giocato una partita in più.

A Podgorica un Montenegro in dieci uomini ha ottenuto una vittoria all'ultimo respiro per 2-1 contro la Bulgaria. Stefan Savić ha portato in vantaggio i padroni di casa, che però hanno perso Igor Vujačić per un secondo cartellino giallo a ridosso dell'ora di gioco e sono stati rimontati a 11 minuti dalla fine, prima del gol della vittoria al 96' di Stevan Jovetić.

Le partite di lunedì

Gruppo D: Armenia - Croazia (18:00), Lettonia - Galles

Gruppo J: Islanda - Bosnia-Erzegovina, Portogallo - Lussemburgo, Slovacchia - Liechtenstein

Le partite di martedì

Gruppo A: Norvegia - Georgia, Spagna - Cipro

Gruppo C: Italia - Ucraina, Malta - Macedonia del Nord

Gruppo F: Belgio - Estonia, Svezia - Austria

Gruppo I: Israele - Bielorussia, Romania - Kosovo, Svizzera - Andorra

Calcio d'inizio alle 20:45 CET se non specificato

