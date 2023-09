Macedonia del Nord-Italia 1-1: Spalletti parte con un pari

L'Italia passa in vantaggio in Macedonia del Nord, ma è raggiunta e deve accontentarsi di un pari nel giorno dell'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. A Skopje la sfida del Gruppo C di qualificazione a EURO 2024 finisce 1-1: succede tutto nella ripresa, con Enis Bardhi che nel finale risponde su punizione al gol di Ciro Immobile.

Macedonia del Nord-Italia 1-1: La partita minuto per minuto e le reazioni



Un risultato che sicuramente lascia un po' di disappunto alla nazionale campione d'Europa, determinata a conquistare i tre punti anche in considerazione del ko casalingo all'esordio contro l'Inghilterra: ora, martedì a Milano contro l'Ucraina, gli Azzurri di Spalletti dovranno necessariamente vincere per rilanciare la loro classifica.

Dopo un gol annullato in avvio a Nicolò Barella per posizione irregolare del centrocampista dell'Inter, è Bryan Cristante a sfiorare il vantaggio per l'Italia ma il colpo di testa del centrocampista della Roma termina di poco a lato. Gli Azzurri premono, Sandro Tonali ha una grande chance sul suggerimento di Barella ma il giocatore del Newcastle colpisce un clamoroso palo.

Ciro Immobile, capitano dell'Italia, festeggia dopo il gol del momentaneo vantaggio sul campo della Macedonia del Nord Getty Images

Stole Dimitrievski e Gianluigi Donnarumma si esaltano rispettivamente su Cristante ed Elif Elmas, giocatore del Napoli, ma si va all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. A inizio ripresa Spalletti lancia Nicolò Zaniolo al posto di Matteo Politano e l'Italia sblocca subito il risultato. Barella con un destro di controbalzo colpisce la traversa, il più lesto sul tap-in è Immobile che di testa firma il vantaggio e il suo gol numero 17 in maglia azzurra.



Spalletti perde per problemi muscolari Gianluca Mancini, sostituito da Giorgio Scalvini, mentre i padroni di casa sfiorano il pari con un destro a giro di Elmas, che esce davvero di poco. La nazionale sembra poter portare a casa tre punti preziosi, ma a nove minuti dalla fine arriva la doccia gelata del pareggio: una gran punizione di Bardhi, 28enne del Trabzonspor, beffa Donnarumma vanamente proteso in tuffo e regala alla Macedonia del Nord - che aveva eliminato negli spareggi per il Mondiale gli Azzurri - un prezioso pareggio.