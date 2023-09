Qualificazioni europee: vincono Francia, Paesi Bassi e Ungheria

La Francia centra il quinto successo e il quinto clean sheet dopo cinque gare di qualificazione a UEFA EURO 2024, mentre Paesi Bassi e Ungheria si assicurano una vittoria che fa bene al morale nelle gare di giovedì.

UEFA.com passa in rassegna le partite della quinta giornata delle qualificazioni europee.

I risultati di giovedì

Gruppo B: Francia - Repubblica d'Irlanda 2-0, Paesi Bassi - Grecia 3-0

Gruppo E: Cechia - Albania 1-1, Polonia - Isole Faroe 2-0

Gruppo G: Lituania - Montenegro 2-2 (18:00), Serbia - Ungheria 1-2

Gruppo H: Kazakistan - Finlandia 0-1, Danimarca - San Marino 4-0, Slovenia - Irlanda del Nord 4-2

Francia - Repubblica d'Irlanda 2-0

La Francia resta a punteggio pieno nel Gruppo B con una vittoria di routine a Parigi. Aurélien Tchouameni sblocca il risultato al 19' con un magnifico tiro da 20 metri, ma i Bleus subiscono una battuta d'arresto quando Olivier Giroud deve uscire per infortunio subito dopo.

A raddoppiare è il subentrato Marcus Thuram, che segna il suo primo gol in nazionale a inizio ripresa. Chiedozie Ogbene si procura la migliore occasione per gli ospiti ma si scontra con Mike Maignan, che tiene la porta inviolata per la quinta volta in altrettante partite.

Paesi Bassi - Grecia 3-0

I Paesi Bassi conquistano la vittoria grazie a un primo tempo dominante ad Eindhoven. Marten de Roon segna il suo primo gol in nazionale e porta i padroni di casa in vantaggio al 17', mentre Cody Gakpo e Wout Weghorst regalano ai padroni di casa un vantaggio di tre gol all'intervallo.

Nel secondo tempo, gli Orange si accontentano di controllare la gara e mettono al sicuro i tre punti e un clean sheet, portandosi al secondo posto nel Gruppo B.

Serbia - Ungheria 1-2

L'Ungheria vince in rimonta e mantiene l'imbattibilità nel Gruppo G grazie ai gol di Barnabás Varga e Willi Orbán a Belgrado. I padroni di casa aprono le marcature grazie a un'autorete di Attila Szalai al 10', ma l'Ungheria risponde con due gol in altrettanti minuti.

Dopo il pareggio di Varga, Orbán raddoppia sfruttando un cross di Ádám Lang al 36'. La Serbia va alla ricerca del pareggio nella ripresa, ma il portiere Dénes Dibusz si fa trovare pronto su Dušan Vlahović e Miloš Veljković.

Altre partite

Dopo aver colpito un legno, Robert Lewandowski porta il suo bottino in nazionale a 81 gol: il suo rigore al 73' e il gol su azione dieci minuti più tardi aiutano la Polonia a sottomettere le caparbie Isole Faroe.

La Cechia, avversaria della Polonia nel Gruppo E, resta imbattuta dopo quattro partite, ma è in testa ad un girone estremamente competitivo con un solo punto di vantaggio. Václav Černý porta in vantaggio la squadra di casa contro l'Albania, che però pareggia con Nedim Bajrami.

Oliver Antman segna il primo gol delle gare di qualificazione di settembre e regala alla Finlandia una vittoria per 1-0 contro il Kazakistan nel Gruppo H; per tornare a Helsinki, i finlandesi percorreranno circa 3000 km.

Le partite di venerdì

Gruppo A: Georgia - Spagna (18:00), Cipro - Scozia

Gruppo D: Croazia - Lettonia, Turchia - Armenia

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein, Lussemburgo - Islanda, Slovacchia - Portogallo

Le partite di sabato

Gruppo C: Ucraina - Inghilterra (18:00), Macedonia del Nord - Italia

Gruppo F: Azerbaigian - Belgio (15:00), Estonia - Svezia (18:00)

Gruppo I: Andorra - Bielorussia (18:00), Kosovo - Svizzera, Romania - Israele

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione

