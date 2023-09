Qualificazioni europee: debutto agrodolce per Spalletti, pari anche per l'Inghilterra

Debutto agrodolce per Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia, che viene raggiunta nel finale dalla Macedonia del Nord e non si lascia alle spalle la cocente sconfitta nelle ultime qualificazioni mondiali. L'Inghilterra pareggia in Ucraina e perde i primi punti nel Gruppo C, ma resta in vetta.

Venerdì, Alvaro Morata ha segnato una tripletta per la Spagna contro la Georgia, mentre Portogallo e Scozia sono rimaste a punteggio pieno. Il giorno prima, la Francia ha centrato il quinto successo in altrettante gare di qualificazione, mentre Paesi Bassi e Ungheria si sono assicurate una vittoria che fa bene al morale.

UEFA.com passa in rassegna le partite della quinta giornata delle qualificazioni europee.

Tutte le partite di qualificazione

I risultati di sabato

Gruppo C: Ucraine - Inghilterra 1-1, Macedonia del Nord - Italia 1-1

GruppoF: Azerbaigian - Belgio 0-1, Estonia - Svezia 0-5

Gruppo I: Andorra - Bielorussia 0-0, Kosovo - Svizzera 2-2, Romania - Israele 1-1

Classifiche

Ucraina - Inghilterra 1-1

L'Ucraina diventa la prima squadra del Gruppo C a impedire all'Inghilterra di vincere e rimane a sei punti dalla capolista con un pareggio a Breslavia. Oleksandr Zinchenko porta in vantaggio la squadra di Serhiy Rebrov al 26' avventandosi sulpassaggio di Yukhym Konoplia e insaccando dalla corta distanza. Per i padroni di casa è il primo tiro in porta della partita.

Kyle Walker risponde quattro minuti prima dell'intervallo, controllando un lancio di Harry Kane e firmando il gol del pareggio che permette ai Three Lions di rimanere al comando della classifica.

Highlights: Ucraina - Inghilterra 1-1

Altre partite

Un gol di Yannick Carrasco basta al Belgio per affiancare l'Austria in testa al Gruppo F con dieci punti. La Svezia è a quattro lunghezze dopo la vittoria in Estonia.

Dopo il gol di Ciro Immobile al 47', Luciano Spalletti sembra destinato a collezionare la prima vittoria sulla panchina azzurra, ma Enis Bardhi pareggia all'81 e regala un punto alla Macedonia del Nord.

Svizzera e Romania restano ai primi due posti del Gruppo I dopo tre pareggi nelle tre partite del girone.

I risultati di venerdì

Gruppo A: Georgia - Spagna 1-7, Cipro - Scozia 0-3

Gruppo D: Croazia - Lettonia 5-0, Turchia - Armenia 1-1

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein 2-1, Lussemburgo - Islanda 3-1, Slovacchia - Portogallo 0-1

Georgia - Spagna 1-7

Il capitano della Spagna Morata mette a segno una tripletta, ma è il giocatore del Barcellona, Yamal, a conquistare le prime pagine dei giornali con un gol al suo esordio, diventando il più giovane giocatore e marcatore del Paese per il calcio maschile.

Morata porta in vantaggio la Spagna, poi un autogol di Solomon Kvirkvelia, il rasoterra di Dani Olmo e il secondo gol di Morata, portano il risultato sul 4-0 all'intervallo. Nella ripresa, Giorgi Chakvetadze accorcia le distanze ma le reti di Morata, di Nico Williams e Yamal (entrambi entrati dalla panchina) hanno completato un risultato storico per la Spagna.

Statistica: Yamal è diventato il più giovane marcatore delle qualificazioni a EURO avendo segnato a 16 anni e 57 giorni. Prima di lui, il più giovane era stato Gareth Bale, autore di un gol per il Galles nella sconfitta per 5-1 contro la Slovacchia nell'ottobre 2006, quando aveva 17 anni e 83 giorni.

Slovacchia - Portogallo 0-1

Due momenti chiave a distanza di un minuto l'uno dall'altro fanno la differenza tra le due squadre, col Portogallo che così rimane a punteggio pieno. Prima Lukáš Haraslín colpisce l'esterno del palo per la squadra di casa, poi Bruno Fernandes risponde con un'azione in area di rigore prima di segnare il gol che decide la gara.

Milan Škriniar spreca di testa la migliore occasione per pareggiare per la Slovacchia, mentre Cristiano Ronaldo - alla sua 201ª presenza in nazionale - si vede negare il gol da Martin Dúbravka.

Statistica: con questa vittoria il Portogallo ha iniziato per la prima volta una campagna di qualificazione agli Europei con cinque vittorie consecutive e ha vinto dieci delle ultime 11 partite di qualificazione in trasferta.

Altrove

La Scozia è rimasta a punteggio pieno dopo cinque partite grazie al successo per 3-0 su Cipro. La squadra di Steve Clarke ha un notevole vantaggio di nove punti sulla Spagna, che però ha due partite in meno, e di 11 sulle altre squadre del girone.



La Croazia ha fatto un balzo in avanti nel Gruppo D con questa vittoria dato che le nazioni sotto e sopra nel girone, cioè Turchia e Armenia, hanno pareggiato.

Con la vittoria contro l'Islanda, il Lussemburgo è a dieci punti a metà percorso del Gruppo J, e ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre nelle qualificazioni tra EURO e Mondiali.

I risultati di giovedì

Gruppo B: Francia - Repubblica d'Irlanda 2-0, Paesi Bassi - Grecia 3-0

Gruppo E: Cechia - Albania 1-1, Polonia - Isole Faroe 2-0

Gruppo G: Lituania - Montenegro 2-2 (18:00), Serbia - Ungheria 1-2

Gruppo H: Kazakistan - Finlandia 0-1, Danimarca - San Marino 4-0, Slovenia - Irlanda del Nord 4-2

Francia - Repubblica d'Irlanda 2-0

La Francia resta a punteggio pieno nel Gruppo B con una vittoria di routine a Parigi. Aurélien Tchouameni sblocca il risultato al 19' con un magnifico tiro da 20 metri, ma i Bleus subiscono una battuta d'arresto quando Olivier Giroud deve uscire per infortunio subito dopo.

A raddoppiare è il subentrato Marcus Thuram, che segna il suo primo gol in nazionale a inizio ripresa. Chiedozie Ogbene si procura la migliore occasione per gli ospiti ma si scontra con Mike Maignan, che tiene la porta inviolata per la quinta volta in altrettante partite.

Highlights: Francia - Repubblica d'Irlanda 2-0

Paesi Bassi - Grecia 3-0

I Paesi Bassi conquistano la vittoria grazie a un primo tempo dominante ad Eindhoven. Marten de Roon segna il suo primo gol in nazionale e porta i padroni di casa in vantaggio al 17', mentre Cody Gakpo e Wout Weghorst regalano ai padroni di casa un vantaggio di tre gol all'intervallo.

Nel secondo tempo, gli Orange si accontentano di controllare la gara e mettono al sicuro i tre punti e un clean sheet, portandosi al secondo posto nel Gruppo B.

Serbia - Ungheria 1-2

L'Ungheria vince in rimonta e mantiene l'imbattibilità nel Gruppo G grazie ai gol di Barnabás Varga e Willi Orbán a Belgrado. I padroni di casa aprono le marcature grazie a un'autorete di Attila Szalai al 10', ma l'Ungheria risponde con due gol in altrettanti minuti.

Dopo il pareggio di Varga, Orbán raddoppia sfruttando un cross di Ádám Lang al 36'. La Serbia va alla ricerca del pareggio nella ripresa, ma il portiere Dénes Dibusz si fa trovare pronto su Dušan Vlahović e Miloš Veljković.

Altre partite

Highlights: Polonia - Isole Faroe 2-0

Dopo aver colpito un legno, Robert Lewandowski porta il suo bottino in nazionale a 81 gol: il suo rigore al 73' e il gol su azione dieci minuti più tardi aiutano la Polonia a sottomettere le caparbie Isole Faroe.

La Cechia, avversaria della Polonia nel Gruppo E, resta imbattuta dopo quattro partite, ma è in testa ad un girone estremamente competitivo con un solo punto di vantaggio. Václav Černý porta in vantaggio la squadra di casa contro l'Albania, che però pareggia con Nedim Bajrami.

Oliver Antman segna il primo gol delle gare di qualificazione di settembre e regala alla Finlandia una vittoria per 1-0 contro il Kazakistan nel Gruppo H; per tornare a Helsinki, i finlandesi percorreranno circa 3000 km.

Le partite di sabato

Gruppo C: Ucraina - Inghilterra (18:00), Macedonia del Nord - Italia

Gruppo F: Azerbaigian - Belgio (15:00), Estonia - Svezia (18:00)

Gruppo I: Andorra - Bielorussia (18:00), Kosovo - Svizzera, Romania - Israele

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione

Scarica l'app di EURO 2024