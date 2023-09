Qualificazioni UEFA EURO 2024: anteprima quinta giornata

Le qualificazioni per UEFA EURO 2024 riprendono giovedì con una partita non facile per la Francia a Parigi, mentre Portogallo e Italia devono dare il meglio di sé per rimanere in corsa verso la fase finale in Germania.

Tutte le partite di qualificazione

Quinta giornata: calendario e risultati

Giovedì 7 settembre 2023

Gruppo B: Francia - Repubblica d'Irlanda, Paesi Bassi - Grecia

Gruppo E: Cechia - Albania, Polonia - Isole Faroe

Gruppo G: Lituania - Montenegro (18:00), Serbia - Ungheria

Gruppo H: Kazakistan - Finlandia (16:00), Danimarca - San Marino, Slovenia - Irlanda del Nord



Venerdì 8 settembre 2023

Gruppo A: Georgia - Spagna (18:00), Cipro - Scozia

Gruppo D: Croazia - Lettonia, Turchia - Armenia

Gruppo J: Bosnia ed Erzegovina - Liechtenstein, Lussemburgo - Islanda, Slovacchia - Portogallo

Sabato 9 settembre 2023

Gruppo C: Ucraina - Inghilterra (18:00), Macedonia del Nord - Italia

Gruppo F: Azerbaigian - Belgio (15:00), Estonia - Svezia (18:00)

Gruppo I: Andorra - Bielorussia (18:00), Kosovo - Svizzera, Romania - Israele

Calci di inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione

La Francia cerca la quinta vittoria consecutiva

Highlights: Repubblica d'Irlanda - Francia 0-1

I Bleus hanno vinto le prime quattro partite di qualificazione senza subire gol e hanno sei punti di vantaggio in testa al Gruppo B. La gara contro l'Irlanda, però, non sarà così facile, perché la vittoria per 1-0 a Dublino a marzo si deve molto a una super parata di Mike Maignan su Nathan Collins. "È stata straordinaria", ha commentato il Ct Didier Deschamps.

Il Ct avversario Stephen Kenny è stato orgoglioso della sua squadra: soprattutto dei difensori, tanto da aver dichiarato di non aver mai visto Kylian Mbappé "passare una serata così tranquilla". La Francia, nel frattempo, tiene d'occhio il nuovo prodigio irlandese: il diciottenne Evan Ferguson del Brighton, infatti, è sulla bocca di tutti in Premier League perché nel fine settimana ha realizzato una tripletta contro il Newcastle.

Lo sapevi? La Francia è imbattuta da otto partite contro l'Irlanda, ovvero dalla sconfitta per 3-2 a Dublino nel 1981. L'ultima vittoria dell'Irlanda in Francia risale ad un'amichevole del 1937 (2-0).

Slovacchia sul cammino di CR7

Guarda alcuni grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

Dopo le prime quattro partite, nessuna squadra ha un bilancio migliore del Portogallo nelle qualificazioni europee: quattro vittorie, 14 gol segnati e nessuno subito. Il Ct Roberto Martínez ha dato pieno credito a Cristiano Ronaldo, finora autore di cinque gol. "Un giocatore con 200 presenze è qualcosa di unico", ha commentato Martínez. "Posso dire di essere molto felice di averlo in squadra".

Tuttavia, CR7 non avrà vita facile a Bratislava. La Slovacchia di Roberto Calzona ha pareggiato 0-0 nella prima partita contro il Lussemburgo, ma ha vinto le tre successive e con un'altra vittoria scavalcherebbe gli ospiti in vetta al Gruppo J. Un giocatore da tenere sotto controllo potrebbe essere Róbert Boženík, che milita nel Boavista e ha segnato tre reti nelle prime partite quattro giornate di Liga.

Lo sapevi? Se Ronaldo gioca, collezionerà la 201ª presenza in nazionale (record); finora ha segnato 123 gol con la maglia del Portogallo, altro record.

Esordio non facile per Spalletti

Highlights: Italia - Macedonia del Nord 0-1

A 11 anni, Luciano Spalletti chiese a sua mamma di cucirgli una bandiera dell'Italia per festeggiare la vittoria contro la Germania Ovest nella semifinale della Coppa del Mondo FIFA 1970. Oggi, il 64enne allenatore si impegna a "portare quella bandiera sulla panchina della nazionale" dopo aver sostituito Roberto Mancini, trasferitosi in Arabia Saudita.

La prima nazionale convocata da Spalletti comprende quattro freschi vincitori dello scudetto con il suo Napoli, ma la gara contro la Macedonia del Nord riporta alla mente la cocente sconfitta per 1-0 a Palermo che è costata ai campioni d'Europa un posto ai Mondiali del 2022. "Dobbiamo dimenticare l'amarezza di un risultato che ci ha lasciato cicatrici e giocare un calcio che piaccia alla gente", ha commentato Spalletti. "Un gioco che unisca una nazione calcistica importante".

Lo sapevi? L'Italia non perde da 21 gare esterne di qualificazione a EURO (V17 P4), ovvero dal 3-1 in casa della Francia a settembre 2006.

Altre partite

Giovedì ci sono altri testa a testa nei gironi. La Serbia ospita l'Ungheria nel Gruppo G con entrambe le squadre a sette punti, mentre Kazakistan e Finlandia ne hanno nove e si affrontano ad Astana nel Gruppo H.

La Spagna va per la prima volta in Georgia con un po' di terreno da recuperare: la Scozia è testa al Gruppo A con 12 punti, mentre le furie rosse di Luis de la Fuente ne hanno solo tre ma hanno giocato due partite in meno.

L'attaccante Eddie Nketiah (Arsenal) e il difensore centrale Levi Colwill (Chelsea) cercano di fare il loro debutto nella gara di sabato tra Inghilterra e Ucraina. La formazione allenata da Gareth Southgate ha sei punti di vantaggio in testa al Gruppo C.

