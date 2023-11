Spareggi per EURO 2024: situazione e come funzionano?

Ultimo aggiornamento: lunedì 20 novembre 23:00 CET.

Agli spareggi di UEFA EURO 2024, in programma il 21 e il 26 marzo 2024, parteciperanno 12 squadre, qualificate in base ai risultati in UEFA Nations League 2022/23. Tre di loro si qualificheranno alla fase finale.

Sorteggi e date

Le partite saranno determinate tramite sorteggio al termine delle qualificazioni europee (vedi dettagli negli articoli 16 e 17 delle regole del torneo). Ci saranno sei semifinali il 21 marzo 2024 e tre finali il 26 marzo 2024: le tre vincitrici completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale di EURO.

Quando e dove sarà il sorteggio degli spareggi?

ll sorteggio verrà effettuato presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera) giovedì 23 novembre a mezzogiorno (CET).

Gli spareggi sono una novità?

Gli spareggi ci sono stati per sei degli ultimi sette Campionati Europei. Tuttavia, gli spareggi per UEFA EURO 2020 hanno adottato un format diverso. Per la prima volta, le squadre hanno dovuto superare più di un turno e, a differenza delle edizioni precedenti, si sono qualificate agli spareggi tramite la Nations League e non le qualificazioni europee. Lo stesso format è stato adottato per le qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA 2022 (anche se, in quel caso, solo due squadre della Nations League si sono qualificate agli spareggi con le dieci seconde dei gironi delle qualificazioni europee), e adesso per la terza volta si giocheranno partite con sola andata.

Come funzionano gli spareggi?

Dodici squadre saranno selezionate in base ai risultati in Nations League 2022/23: nominalmente, si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se si sono già qualificate saranno sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento nella sua lega. I quattro posti degli spareggi sono assegnati a ogni lega dalla Lega C a quella A in ordine alfabetico invertito.

Se meno di quattro squadre di un girone accedono agli spareggi, il primo posto disponibile viene assegnato alla vincitrice del girone meglio classificata della Lega D, l'Estonia, a meno che non si sia già qualificata per la fase finale.

Gli slot rimanenti vengono assegnati - in base alla classifica generale della Nations League 2022/23 - alle squadre meglio classificate che non si sono già qualificate, con la restrizione che le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C non possono essere inserite in un percorso di spareggio con squadre più alte nel ranking.

Leggi il regolamento integrale

Chi ha vinto i gironi della Nations League 2022/23?

Lega A: Paesi Bassi, Croazia, Spagna, ItaliaLega B: Israele, Bosnia-Erzegovina, Serbia, ScoziaLega C: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

Chi parteciperebbe attualmente agli spareggi, in base alla classifica delle qualificazioni europee dopo lunedì 20 novembre?

Percorso C: Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo

Percorso B: Israele, Bosnia-Erzegovina, due per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

Percorso A: Polonia, Galles*, Estonia, una per sorteggio tra Finlandia, Ucraina e Islanda

*Se il Galles si qualifica, la Croazia si unisce invece al Percorso A.

Se la Croazia si aggiudica l'ultimo posto per la qualificazione automatica, quali saranno gli accoppiamenti degli spareggi?

Semifinali - Percorso C: Georgia (1) - Lussemburgo (4), Grecia (2) -. Kazakistan (3)

Semifinali - Percorso B: Israele (1) - Ucraina/Islanda (4), Bosnia-Erzegovina (2) - Finlandia/Ucraina (3)

Semifinali - Percorso A: Polonia (1) - Estonia (4), Galles (2) - Finlandia/Ucraina/Islanda (3)

Finale Percorso C: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso B: Israele/Ucraina/Islanda - Bosnia-Erzegovina/Finlandia/Ucraina (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso A: Polonia/Estonia - Galles/Finlandia/Ucraina/Islanda (nazione ospitante da sorteggiare)

Se il Galles si aggiudica l'ultimo posto per la qualificazione automatica, quali saranno gli accoppiamenti degli spareggi?

Semifinali - Percorso C: Georgia (1) - Lussemburgo (4), Grecia (2) - Kazakistan (3)

Semifinali - Percorso B: Israele (1) - Ucraina/Islanda (4), Bosnia-Erzegovina (2) - Finlandia/Ucraina (3)

Semifinali - Percorso A: Croazia (1) - Estonia (4), Polonia (2) - Finlandia/Ucraina/Islanda (3)

Finale Percorso C: Georgia/Lussemburgo - Grecia/Kazakistan (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso B: Israele/Ucraina/Islanda - Bosnia-Erzegovina/Finlandia/Ucraina (nazione ospitante da sorteggiare)

Finale Percorso A: Croazia/Estonia - Polonia/Finlandia/Ucraina/Islanda (nazione ospitante da sorteggiare)