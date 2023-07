Spareggi per EURO 2024: come funzionano

Agli spareggi di UEFA EURO 2024, in programma il 21 e il 26 marzo 2024, parteciperanno 12 squadre, qualificate in base ai risultati in UEFA Nations League 2022/23.

Sorteggi e date

Le partite saranno determinate da una serie di sorteggi al termine delle qualificazioni europee per la fase finale. Ci saranno sei semifinali il 21 marzo 2024 e tre finali il 26 marzo 2024: le tre vincitrici completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale.



Gli spareggi sono una novità?

Gli spareggi ci sono stati per sei degli ultimi sette Campionati Europei, a partire da una gara unica tra Paesi Bassi e Repubblica d'Irlanda a Liverpool per EURO '96. Tuttavia, gli spareggi per UEFA EURO 2020 hanno adottato un format molto diverso. Per la prima volta, le squadre hanno dovuto superare più di un turno e, a differenza delle edizioni precedenti, si sono qualificate agli spareggi tramite la UEFA Nations League e non le qualificazioni europee.

Come funzionano gli spareggi?

Dodici squadre saranno selezionate in base ai risultati in Nations League 2022/23: nominalmente, si tratta delle vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma se si sono già qualificate saranno sostituite dalla squadra successiva con il miglior piazzamento nella sua lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa lega, si passa alla lega successiva, terminando con la Lega D.

Vincitrici dei gironi della Lega A

Paesi Bassi, Croazia, Spagna, Italia

Vincitrici dei gironi della Lega B

Israele, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Scozia

Vincitrici dei gironi della Lega C

Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

Spareggi EURO precedenti

1996: Repubblica d'Irlanda - Paesi Bassi 0-2, Liverpool

2000: Scozia - Inghilterra 1-2 tot. (0-2 1-0)

2000: Israele - Danimarca 0-8 tot. (0-5 0-3)

2000: Slovenia - Ucraina 3-2 tot. (2-1 1-1)

2000: Repubblica d'Irlanda - Turchia 1-1 tot. (1-1 0-0, Turchia vince ai gol in trasferta)

2004: Scozia - Paesi Bassi 1-6 tot. (1-0 0-6)

2004: Croazia - Slovenia 2-1 tot. (1-1 1-0)

2004: Russia - Galles 1-0 tot. (0-0 1-0)

2004: Lettonia - Turchia 3-2 tot. (1-0 2-2)

2004: Spagna - Norvegia 5-1 tot. (2-1 3-0)

2012: Turchia - Croazia 0-3 tot. (0-3 0-0)

2012: Estonia - Repubblica d'Irlanda 1-5 tot. (0-4 1-1)

2012: Cechia - Montenegro 3-0 tot. (2-0 1-0)

2012: Bosnia-Erzegovina - Portogallo 2-6 tot. (0-0 2-6)

2016: Ucraina - Slovenia 3-1 tot. (2-0 1-1)

2016: Svezia - Danimarca 4-3 tot. (2-1 2-2)

2016: Bosnia ed Erzegovina - Repubblica d'Irlanda 1-3 tot. (1-1 0- 2)

2016: Norvegia - Ungheria 1-3 tot. (0-1 1-2)

2020: Semifinale Percorso A: Bulgaria - Ungheria 1-3

2020: Semifinale Percorso A: Islanda - Romania 2-1

2020: Semifinale Percorso B: Bosnia-Erzegovina - Irlanda del Nord 1-1 (dts, Irlanda del Nord vince 4-3 dcr)

2020: Semifinale Percorso B: Slovacchia - Repubblica d'Irlanda 0-0 (dts, Slovacchia vince 4-2 dcr)

2020: Semifinale Percorso C: Norvegia - Serbia 1-2 (dts)

2020: Semifinale Percorso C: Scozia - Israele 0-0 (dts, Scozia vince 5-3 dcr)

2020: Semifinale Percorso D: Georgia - Bielorussia 1-0

2020: Semifinale percorso D: Macedonia del Nord - Kosovo 2-1

2020: Finale Percorso A: Ungheria - Islanda 2-1

2020: Finale Percorso B: Irlanda del Nord - Slovacchia 1-2 (dts)

2020: Finale Percorso C: Serbia - Scozia 1-1 (dts, Scozia vince 5-4 dcr)

2020: Finale Percorso D: Georgia - Macedonia del Nord 0-1

Record e statistiche

Maggior numero di gol agli spareggi

3 Zlatan Ibrahimovic (Svezia)

3 Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda)

3 Jon Dahl Tomasson (Danimarca)

3 Ruud van Nistelrooy (Paesi Bassi)

3 Jon Walters (Repubblica d'Irlanda)

Vittoria più ampia agli spareggi (doppio confronto)

Danimarca - Israele 8-0 tot., 1999

Vittoria più ampia agli spareggi (partita)

Paesi Bassi - Scozia 6-0, 2003

Maggior numero di gol agli spareggi (doppio confronto)

Danimarca - Israele 8-0 tot. 1999

Bosnia-Erzegovina - Portogallo 2-6 tot., 2011

Maggior numero di gol agli spareggi (partita)

Portogallo - Bosnia ed Erzegovina 6-2, 2011

L'importanza di segnare per primi

La squadra che ha segnato per prima ha vinto 22 dei 30 spareggi EURO. Le eccezioni (oltre alle due finite a reti inviolate) sono:

2000: Slovenia - Ucraina 3-2 tot. (2-1 1-1)

2000: Repubblica d'Irlanda - Turchia 1-1 tot. (1-1 0-0, Turchia vince ai gol in trasferta)

2004: Scozia - Paesi Bassi 1-6 tot. (1 -0 0-6)

2004: Spagna - Norvegia 5-1 tot. (2-1 3-0)

Semifinale 2020: Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord 1-1 (Irlanda del Nord vince 3-4 dcr)

Finale 2020: Ungheria - Islanda 2-1

Perdere all'andata

Solo una squadra ha perso all'andata e ha superato gli spareggi per EURO: nel 2003, i Paesi Bassi hanno ribaltato la sconfitta per 1-0 in Scozia con un 6-0 casalingo.

Triplette agli spareggi

Ruud van Nistelrooy è l'unico giocatore ad aver segnato una tripletta agli spareggi, nel 6-0 tra Paesi Bassi e Scozia del 2003.

Vincere entrambe le gambe

Solo quattro squadre hanno vinto entrambe le partite di un doppio spareggio (su 17):

Danimarca (contro Israele, 1999)

Spagna (contro Norvegia, 2003)

Cechia (contro Montenegro, 2011)

Ungheria (contro Norvegia, 2015)

Le vincitrici degli spareggi alla fase finale di EURO

• Semifinali: Paesi Bassi (2004), Portogallo (2012)

• Quarti di finale: Paesi Bassi (1996), Turchia (2000), Cechia (2012)

• Ottavi di finale: Ungheria (2016), Repubblica d'Irlanda (2016)



Le altre 15 vincitrici degli spareggi sono state eliminate nella fase a gironi.

Bilancio spareggi EURO

Bielorussia: V0 S1

Bosnia-Erzegovina: V0 S3

Bulgaria: V0 S1

Croazia: V2 S0

Cechia: V1 S0

Danimarca: V1 S1

Inghilterra : V1 S0

Estonia: V0 S1

Georgia: V1 S1

Ungheria: V3 S0

Islanda: V1 S1

Israele: V0 S2

Kosovo: V0 S1

Lettonia: V1 S0

Montenegro: V0 S1

Paesi Bassi: V2 S0

Irlanda del Nord: V1 S1

Macedonia del Nord: V2 S0

Norvegia: V0 S3

Portogallo: V1 S0

Repubblica d'Irlanda: V2 S3

Romania: V0 S1

Russia: V1 S0

Scozia: V2 S2

Serbia: V1 S1

Slovacchia: V2 S0

Slovenia: V1 S2

Spagna: V1 S0

Svezia: V1 S0

Turchia: V1 S2

Ucraina: V1 S1

Galles: V0 S1

Curiosità

• Due squadre hanno segnato sei gol al ritorno degli spareggi: i Paesi Bassi nel 2003 e il Portogallo nel 2011. Entrambe hanno raggiunto le semifinali del torneo l'estate successiva.

• Non c'era mai stato uno spareggio a reti inviolate fino all'8 ottobre 2020, quando ce ne sono stati due in una sola serata: Slovacchia-Repubblica d'Irlanda e Scozia-Israele.

• La Scozia è stata la prima squadra a qualificarsi per EURO ai calci di rigore (stesso metodo con cui è arrivata alla finale degli spareggi).



• Patrick Kluivert (Paesi Bassi) ha segnato il primo gol degli spareggi contro l'Irlanda il 13 dicembre 1995. L'ex attaccante ha segnato anche il secondo gol.

Spareggi EURO: la storia in breve

• EURO '96: il primo spareggio vede affrontarsi le due seconde classificate con meno punti in una gara unica sul neutro di Anfield.

• EURO 2000: introduzione degli spareggi di andata e ritorno. Sono previste quattro sfide tra le otto seconde con meno punti nei gironi di qualificazione.

• EURO 2004: gli spareggi di andata e ritorno coinvolgono tutte e 10 le seconde classificate dei gironi di qualificazione.

• EURO 2008: spareggi non disputati.

• EURO 2012: ritorno al formato di EURO 2000, ripetuto per EURO 2016.

• EURO 2020: ancora una volta sono disponibili quattro posti alla fase finale. Stavolta, però, le squadre si qualificano in base ai risultati in UEFA Nations League 2018/19 e non nei gironi di qualificazione a EURO; 16 squadre disputano due turni di spareggi in gara unica.