Qualificazioni Europee: vincono Portogallo e Scozia, solo un pari per il Belgio

Bernardo Silva corona una stagione memorabile segnando il primo gol del Portogallo contro la Bosnia-Erzegovina, mentre la Scozia sorprende in rimonta la Norvegia di Erling Haaland e il Belgio viene fermato in casa dall'Austria

UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata delle qualificazioni per UEFA EURO 2024 in Germania.

Le partite di sabato

Gruppo A: Norvegia - Scozia 1-2, Cipro - Georgia 1-2

Gruppo E: Albania - Moldavia 2-0, Isole Faroe - Cechia 0-3

Gruppo F: Azerbaigian - Estonia 1-1, Belgio - Austria 1-1

Gruppo G: Lituania - Bulgaria 1-1, Montenegro - Ungheria 0-0

Gruppo J: Lussemburgo - Liechtenstein 2-0, Islanda - Slovacchia, Portogallo - Bosnia-Erzegovina

Portogallo - Bosnia ed Erzegovina 3-0

La capolista del Gruppo J vince con un gol di Bernardo Silva e una doppietta di Bruno Fernandes. La Seleção segna poco prima dell'intervallo con un pregevole sinistro del centrocampista del Man City dopo un passaggio filtrante di Fernandes. Il giocatore dello United va a referto due volte a fine gara, prima con un colpo di testa imparabile e poi con uno spettacolare tiro in controbalzo nel recupero.

Statistica: il Portogallo ha vinto le prime tre gare di qualificazione a EURO per la prima volta dalle fasi preliminari di EURO '96.

Belgio - Austria 1-1

L'Austria mantiene il primo posto nel Gruppo F dopo un divertente pareggio a Bruxelles. La squadra di Ralf Rangnick passa in vantaggio al 21' con un tiro al volo di Michael Gregoritsch deviato da Orel Mangala, ma i padroni di casa pareggiano con un potente tiro dal limite di Romelu Lukaku 16 minuti dopo l'intervallo.

Statistica: il gol di Lukaku è stato il 39esimo nelle ultime 35 presenze in nazionale.

Norvegia - Scozia 1-2

La Scozia vince in rimonta a Oslo e rimane a punteggio pieno nel Gruppo A. La Norvegia passa in vantaggio dopo 61 minuti con Erling Haaland, che subisce un fallo in area e trasforma dal dischetto. La Scozia, però, segna due volte nel giro di tre minuti. Lyndon Dykes pareggia all'87' approfittando di un errore della difesa norvegese, mentre due minuti dopo il subentrato Kenny McLean firma il gol decisivo.

Statistica: Haaland (53esimo gol stagionale) non segnava da cinque partite in tutte le competizioni.

Highlights: Norvegia - Scozia 1-2

Negli altri campi

La Cechia passerà l'estate in testa al Gruppo E dopo una comoda vittoria contro le Isole Faroe. A Torshavn, Ladislav Krejčí segna il primo gol, seguito dalla doppietta di Václav Černý.

Sempre nel Gruppo E, l'Albania raccoglie i primi punti. Contro la Moldavia, Jasir Asani segna il suo primo gol in nazionale alla seconda presenza, mentre Nedim Bajrami raddoppia.

Con la Spagna impegnata in UEFA Nations League, la Georgia sale al secondo posto nel Gruppo A dietro la Scozia grazie a una rate di Zuriko Davitashvili nel finale a Cipro.

Risultati di venerdì

Gruppo B: Gibilterra - Francia 0-3, Grecia - Repubblica d'Irlanda 2-1

Gruppo C: Malta - Inghilterra 0-4, Macedonia del Nord - Ucraina 2-3

Gruppo D : Lettonia - Turchia 2-3, Galles - Armenia 2-4

Gruppo H: Danimarca - Irlanda del Nord 1-0, Finlandia - Slovenia 2-0, San Marino - Kazakistan 0-3

Gruppo I: Andorra - Svizzera 1-2, Bielorussia - Israele 1-2, Kosovo - Romania 0-0

L'Inghilterra archivia la pratica Malta dopo appena mezz'ora grazie all'autogol iniziale di Ferdinando Apap (9') e ai gol di Trent Alexander-Arnold (28') e Harry Kane (31'). Nella ripresa, la nazionale dei Tre Leoni continua ad attaccare ma segna solo su rigore con Callum Wilson.

Statistica: il rigore nel primo tempo di Kane è stato il suo 50esimo gol in gare ufficiali per l'Inghilterra.

Highlights: Malta - Inghilterra 0-4

La Francia batte a domicilio Gibilterra con un secco 3-0 con i gol di Olivier Giroud (3') su assist di Kingsley Koman, di Kylian Mbappé su rigore nei minuti di recupero del primo tempo e dell'autogol di Aymen Mouelhi (78') dopo una conclusione di Mbappé.

Statistica: Giroud ha segnato 16 gol di testa per la Francia, ovvero almeno dieci in più di qualsiasi altro calciatore del XXI secolo.

Highlights: Gibilterra - Francia 0-3

La Danimarca vince di misura lo scontro diretto contro l'Irlanda del Nord restando a punteggio pieno dopo due giornate. Ai padroni di casa basta la rete di Wind (47') per conquistare tre punti, anche se gli ospiti si illudono con un gol di Marshall nei minuti di recupero che viene annullato dal VAR.

Statistica: la Danimarca ha perso appena una delle ultime 16 gare casalinghe di qualificazione a EURO, vincendo le ultime cinque e 13 complessivamente in questa striscia.

Highlights: Danimarca - Irlanda del Nord 1-0

Negli altri campi

La Svizzera, capolista del Gruppo I, è una delle tre squadre - con Inghilterra e Francia - a punteggio pieno dopo tre partite grazie al 2-1 su Andorra, maturato grazie ai gol di Remo Freuler e Zeki Amdouni.

L'Ucraina ha battuto in rimonta una Macedonia del Nord in dieci uomini dopo essere andata sotto per 2-0, raggiungendo i macedoni a tre punti nel Gruppo C.

Grant-Leon Ranos e Lucas Zelarayán hanno entrambi segnato una doppietta nella vittoria dell'Armenia sul Galles per 4-2, conquistando i primi tre punti nel Gruppo D. La Turchia domina il girone dopo il 2-1 in trasferta contro la Lettonia.

