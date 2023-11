Classifica marcatori qualificazioni EURO 2024: Romelu Lukaku davanti a Cristiano Ronaldo

L'attaccante belga Romelu Lukaku segna quattro gol domenica e chiude le qualificazioni a UEFA EURO 2024 con ben 14 reti, stabilendo un record e staccando nettamente gli inseguitori.

Chi è il capocannoniere delle qualificazioni a EURO?

Migliori marcatori qualificazioni EURO 2024 14: Romelu Lukaku (Belgio)

10: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

9: Kylian Mbappé (Francia)

8: Harry Kane (Inghilterra)7: Rasmus Højlund (Danimarca)

7: Scott McTominay (Scozia)

6: Zeki Amdouni (Svizzera)

6: Erling Haaland (Norvegia)

6: Bruno Fernandes (Portogallo)



Lukaku ha segnato quattro gol in 21 minuti del primo tempo nell'ultima partita di qualificazione del Belgio, vincitore contro l'Azerbaigian per 5-0. In questo modo ha chiuso con un totale di 14 gol, superando il precedente record di David Healy (Irlanda del Nord) e di Robert Lewandowski (Polonia) in una singola edizione delle Qualificazioni Europee.

I quattro gol gli permettono anche di superare Ronaldo, che aveva toccato quota 10 segnando nel 2-0 tra Portogallo e Liechtenstein alla nona giornata ma è rimasto a secco alla decima contro l'Islanda. CR7 ha vinto quasi tutto quello che c'è da vincere nel calcio, ma non si è mai laureato capocannoniere delle qualificazioni a EURO. Il francese Kylian Mbappé è salito al nono posto con la tripletta contro Gibilterra alla nona giornata, cinque gol indietro, ma non è andato a segno nella partita contro la Grecia.

Guarda tutti i gol dei migliori marcatori

Chi ha servito più assist nelle qualificazioni a EURO?

Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, ha concluso le qualificazioni con otto assist in totale. L'attaccante della Francia Mbappé ha servito quattro assist nelle ultime due partite di qualificazione dei Bleus balzando al secondo posto in classifica.

8: Bruno Fernandes (Portogallo)

6: Kylian Mbappé (Francia)

5: Denzel Dumfries (Paesi Bassi)

5: Teemu Pukki (Finlandia)

5: Dominik Szoboszlai (Ungheria)

4: Nicolò Barella (Italia)

4: Jérémy Doku (Belgio)

4: Olimpiu Moruţan (Romania)

4: Milot Rashica (Kosovo)

4: Bernardo Silva (Portogallo)

4: Dušan Tadić (Serbia)

4: Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda)



Triplette nelle qualificazioni a EURO 2024

Rasmus Højlund (Danimarca - Finlandia 3-1, 23/03/2023)

Romelu Lukaku (Svezia - Belgio 0-3, 24/03/2023)

Renato Steffen (Bielorussia - Svizzera 0-5, 25/03/2023)

Daniel Håkans (Finlandia - San Marino 6-0, 19/06/2023)

Bukayo Saka (Inghilterra - Macedonia del Nord 7-0, 19/06/2023)

Álvaro Morata (Georgia - Spagna 1-7, 08/09/2023)

Aleksandar Mitrović (Lituania - Serbia 1-3, 10/09/23)

Kylian Mbappé (Francia - Gibilterra 14-0, 18/11/23)

Romelu Lukaku (Belgio - Azerbaigian 5-0, 19/11/2023)

Calvin Stengs (Gibilterra - Paesi Bassi 0-6, 21/11/2023)

Statistiche qualificazioni europee

Ultimi capocannonieri nelle qualificazioni a EURO

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11