Classifica marcatori qualificazioni EURO 2024: Romelu Lukaku sprinta nel finale

L'attaccante belga Romelu Lukaku segna quattro gol domenica e chiude le qualificazioni a UEFA EURO 2024 con ben 14 reti, stabilendo un record e staccando nettamente gli inseguitori.

Chi è il capocannoniere delle qualificazioni a EURO?

Migliori marcatori qualificazioni EURO 2024 14: Romelu Lukaku (Belgio)

10: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

9: Kylian Mbappé (Francia)

8: Harry Kane (Inghilterra)7: Rasmus Højlund (Danimarca)

7: Scott McTominay (Scozia)

6: Zeki Amdouni (Svizzera)

6: Erling Haaland (Norvegia)

6: Bruno Fernandes (Portogallo)



Lukaku ha segnato quattro gol in 21 minuti del primo tempo nell'ultima partita di qualificazione del Belgio, vincitore contro l'Azerbaigian per 5-0. In questo modo ha chiuso con un totale di 14 gol, superando il precedente record di David Healy (Irlanda del Nord) e di Robert Lewandowski (Polonia) in una singola edizione delle Qualificazioni Europee.

I quattro gol gli permettono anche di superare Ronaldo, che aveva toccato quota 10 segnando nel 2-0 tra Portogallo e Liechtenstein alla nona giornata ma è rimasto a secco alla decima contro l'Islanda. CR7 ha vinto quasi tutto quello che c'è da vincere nel calcio, ma non si è mai laureato capocannoniere delle qualificazioni a EURO. L'inseguitore più vicino a Lukaku con una partita ancora da giocare è il francese Kylian Mbappé a quota nove.

Guarda tutti i gol dei migliori marcatori

Chi ha servito più assist nelle qualificazioni a EURO?

Bruno Fernandes è balzato in testa dopo aver propiziato sei gol nelle ultime cinque partite del Portogallo, raggiungendo quota otto. Denzel Dumfries (Paesi Bassi) ne ha cinque ed è eguagliato da Teemu Pukki (Finlandia), Dominik Szoboszlai (Ungheria) e Kylian Mbappé (Francia).

8: Bruno Fernandes (Portogallo)

5: Dominik Szoboszlai (Ungheria)

5: Denzel Dumfries (Paesi Bassi)

5: Kylian Mbappé (Francia)

5: Teemu Pukki (Finlandia)

4: Nicolò Barella (Italia)

4: Milot Rashica (Kosovo)

4: Dušan Tadić (Serbia)

4: Jón Dagur Thorsteinsson (Islanda)

4: Jérémy Doku (Belgio)

4: Bernardo Silva (Portogallo)

Triplette nelle qualificazioni a EURO 2024

Rasmus Højlund (Danimarca - Finlandia 3-1, 23/03/2023)

Romelu Lukaku (Svezia - Belgio 0-3, 24/03/2023)

Renato Steffen (Bielorussia - Svizzera 0-5, 25/03/2023)

Daniel Håkans (Finlandia - San Marino 6-0, 19/06/2023)

Bukayo Saka (Inghilterra - Macedonia del Nord 7-0, 19/06/2023)

Álvaro Morata (Georgia - Spagna 1-7, 08/09/2023)

Aleksandar Mitrović (Lituania - Serbia 1-3, 10/09/23)

Kylian Mbappé (Francia - Gibilterra 14-0, 18/11/23)

Romelu Lukaku (Belgio - Azerbaigian 5-0, 19/11/2023)

Statistiche qualificazioni europee

Ultimi capocannonieri nelle qualificazioni a EURO

EURO 2020: Harry Kane (Inghilterra) 12

EURO 2016: Robert Lewandowski (Polonia) 13

EURO 2012: Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 12

EURO 2008: David Healy (Irlanda del Nord) 13

EURO 2004: Ermin Šiljak (Slovenia) 9

EURO 2000: Raúl González (Spagna) 11