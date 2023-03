Malta-Italia 0-2: bis di Retegui, primo squillo Azzurro

L'Italia si riscatta dalla sconfitta contro l'Inghilterra e conquista la prima vittoria nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024. Al National Stadium di Ta' Qali, i campioni d'Europa battono 2-0 Malta e raggiungono momentaneamente la Macedonia del Nord al secondo posto del Gruppo C, alle spalle dell'Inghilterra capolista a punteggio pieno: Mateo Retegui concede il bis dopo il gol di giovedì a Napoli, il bis è opera di Matteo Pessina.



Malta-Italia 0-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



Malta, nazionale allenata dall'italiano Michele Marcolini [subentrato al connazionale Devis Mangia], mette subito i brividi agli Azzurri, ma Gianluigi Donnarumma è attentissimo e alza sopra la traversa il sinistro ravvicinato di Paul Mbong.



Matteo Pessina del Monza ha realizzato il raddoppio dell'Italia sul campo di Malta AFP via Getty Images

Scampato il pericolo i campioni d'Europa si ritrovano. Prima Alessio Romagnoli sfiora il vantaggio, che trova invece al 15' il "solito" Retegui, al secondo gol in altrettante partite: l'attaccante del Tigre, dimenticato dai padroni di casa, colpisce di testa sotto misura e batte Henry Bonello per l'1-0.

Mancini perde Wilfried Gnonto per problemi fisici - al suo posto entra Vincenzo Grifo - ma al 27' l'Italia realizza il raddoppio e mette completamente in discesa la partita: la firma è quella di Pessina, che azzecca il tocco vincente sul cross dalla sinistra di Emerson Palmieri. E' il primo gol azzurro di un giocatore del Monza, il quinto personale per Pessina. Prima dell'intervallo ci prova anche Grifo, ma la mira dell'attaccante del Freiburg non è precisa.

Nella ripresa la nazionale azzurra si presenta con Matteo Darmian al posto di Giovanni Di Lorenzo, alla seconda ammonizione in altrettante partite. E' Bryan Cristante a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite neutralizzata in due tempi dal portiere di Malta, che a venti minuti dalla fine si esalta anche sulla rovesciata di Gianluca Scamacca, subentrato al goleador Retegui: sul successivo tap-in, Giorgio Scalvini non riesce a far centro di testa.



Highlights: Italia-Inghilterra 1-2

La squadra di Marcolini rinuncia di fatto ad attaccare nel primo tempo, l'Italia non riesce però a pungere nel secondo tempo malgrado due tentativi di Grifo: bastano due reti nel primo tempo agli Azzurri di Mancini per ottenere la nona vittoria su nove partite contro Malta. A giugno sarà Final Four di UEFA Nations League [semifinale contro la Spagna], per le qualificazioni europee si torna in campo a settembre.