Qualificazioni Europee: l'Italia torna alla vittoria, Inghilterra a punteggio pieno

L'Italia torna alla vittoria dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, battendo 2-0 Malta in trasferta. La nazionale dei Tre Leoni vince la sua seconda partita delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, superando 2-0 l'Ucraina, l'Islanda ottiene una vittoria record (7-0) sul Liechtenstein, mentre Il Kazakistan batte la Danimarca.

UEFA.com vi racconta le partite della seconda giornata delle qualificazioni alla fase finale di UEFA EURO 2024 in Germania.

Risultati di domenica

Gruppo C: Inghilterra - Ucraina 2-0, Malta - Italia 0-2

Gruppo H: Kazakistan - Danimarca 3-2, Slovenia - San Marino 2-0, Irlanda del Nord - Finlandia 0-1

Gruppo J: Liechtenstein - Islanda 0-7, Lussemburgo - Portogallo 0-6, Slovacchia - Bosnia-Erzegovina 2-0



Le classifiche dei gironi

Inghilterra - Ucraina 2-0

Highlights: Inghilterra - Ucraina 2-0

Due gol in quattro minuti bastano all'Inghilterra a Wembley per vincere la seconda partita consecutiva dopo il successo sull'Italia. L'Ucraina gioca un buon calcio per una buona mezz'ora, ma alla prima vera occasione, Harry Kane trova la sua 55esima rete personale con una tiro al volo da distanza ravvicinata. Dopo aver fatto l'assist per l'1-0, Bukayo Saka trova il raddoppio con un tiro a giro dal limite che chiude virtualmente la gara.

Statistica: L'Inghilterra ha vinto 19 delle ultime 20 partite di qualificazione a EURO e le ultime 11 in casa. Ha inoltre segnato in ognuna delle ultime 25 partite di qualificazione a EURO.

Nelle altre partite

Cristiano Ronaldo ha allungato ulteriormente il suo record di presenze e gol con la nazionale mettendo a segno una doppietta nel 6-0 in casa del Lussemburgo. Il 38enne ha adesso 122 gol in 198 partite. Per i portoghesi in gol anche João Félix, Bernardo Silva, Otàvio e Rafael Leão.

L'Italia riparte dalla sconfitta contro l'Inghilterra battendo a domicilio Malta per 0-2, grazie al gol di Mateo Retegui (il secondo in due partite) e Matteo Pessina.

L'Islanda ha ottenuto un risultato storico vincendo 7-0 in Liechtenstein, il più grande margine di vittoria della squadra in una partita ufficiale. Aron Gunnarsson ha realizzato una tripletta nel secondo tempo, segnando più gol per il suo Paese in 16 minuti che nelle sue precedenti 100 uscite.

Dopo la sua tripletta contro la Finlandia, Rasmus Højlund ha segnato i due gol iniziali per la Danimarca in Kazakistan; tuttavia il 20enne attaccante danese ha perso la partita dato che i padroni di casa hanno segnato tre gol negli ultimi 17 minuti completando una straordinaria rimonta.

Highlights: Lussemburgo - Portogallo 0-6

Le partite di lunedì

Gruppo B: Paesi Bassi - Gibilterra, Repubblica d'Irlanda - Francia

Gruppo E: Moldavia - Cechia, Polonia- Albania

Gruppo F: Austria - Estonia, Svezia - Azerbaigian

Gruppo G: Ungheria- Bulgaria, Montenegro - Serbia



Le partite di martedì

Gruppo A: Georgia - Norvegia (18:00), Scozia - Spagna

Gruppo D: Turchia - Croazia, Galles - Lettonia

Gruppo I: Kosovo - Andorra, Romania - Bielorussia, Svizzera - Israele



Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

