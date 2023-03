Qualificazioni Europee: vittoria di misura per la Francia, mentre Paesi Bassi e Ungheria dominano in casa

Benjamin Pavard ha regalato alla Francia la seconda vittoria nelle qualificazioni a UEFA EURO 2024, Nathan Aké è stato decisivo nel 3-0 dei Paesi Bassi su Gibilterra, mentre l'Ungheria ne ha rifilati tre alla Bulgaria.

UEFA.com vi racconta le partite della seconda giornata delle qualificazioni alla fase finale di UEFA EURO 2024 in Germania.

Le partite di lunedì

Gruppo B: Paesi Bassi - Gibilterra 3-0, Repubblica d'Irlanda - Francia 0-1

Gruppo E: Moldavia - Cechia 0-0, Polonia- Albania 1-0

Gruppo F: Austria - Estonia 2-1, Svezia - Azerbaigian 5-0

Gruppo G: Ungheria- Bulgaria 3-0, Montenegro - Serbia 0-2

Repubblica d'Irlanda - Francia 0-1

Highlights: repubblica d'Irlanda - Francia 0-1

La splendida rete di Benjamin Pavard permette ai Blues di vincere la seconda partita consecutiva e restare a punteggio pieno nelle qualificazioni a EURO 2024. I vicecampioni della Coppa del Mondo FIFA 2022 hanno poche occasioni nel primo tempo, ma dopo soli cinque minuti dalla ripresa sbloccano il risultato con una conclusione potente di Pavard che si insacca appena sotto la traversa.

A pochi secondi dalla fine, la Francia si affida ai guantoni di Mike Maignan per respingere il colpo di testa di Nathan Collins.

Statistica: la Francia ha vinto cinque partite consecutive di qualificazione ai Mondiali e agli Europei senza subire gol per la prima volta dal novembre 1981 al dicembre 1984.

Paesi Bassi - Gibilterra 3-0

La squadra di Ronald Koeman si riscatta dalla pesante sconfitta di venerdì contro la Francia con una larga vittoria a Rotterdam. Il colpo di testa di Memphis Depay porta in vantaggio meritatamente i padroni di casa a metà del primo tempo, prima del raddoppio di Nathan Aké quattro minuti dopo la ripresa.

Gibilterra gioca la maggior parte del secondo tempo in dieci uomini dopo il rosso diretto per Liam Walker dopo un contrasto irregolare con Mats Wieffer (all'esordio con la nazionale), e gli Oranje capitalizzano la superiorità numerica sul finale con la doppietta personale di Aké.

Statistica: dopo aver segnato la quinta rete personale contro Gibilterra, Depay è diventato il terzo giocatore olandese di questo secolo a segnare cinque o più gol contro un avversario specifico, dopo Robin van Persie (sei contro l'Ungheria) e Klaas Jan Huntelaar (cinque contro San Marino).

Ungheria - Bulgaria 3-0

Highlights: Ungheria - Bulgaria 3-0

I padroni di casa battono senza difficoltà la Bulgaria e iniziano in grande stile il cammino di qualificazione nel Gruppo G. La squadra di Marco Rossi è travolgente nei 45 minuti iniziali e segna con Bálint Vécsei (7'), Dominik Szoboszlai (26') e Martin Ádám (39'). Nella ripresa gli ospiti provano una reazione ma non riescono a segnare.

Statistica: l'Ungheria ha vinto sette delle ultime otto gare di qualificazione a EURO in casa.

Altre partite

Highlights: Austria - Estonia 2-1

L'Austria ha sconfitto l'Azerbaigian nella prima giornata, ma ha faticato contro l'Estonia vincendo solo nei minuti finali con la prima rete in nazionale di Michael Gregoritsch. Nel Gruppo F, la Svezia ha rimediato alla sconfitta per 3-0 contro il Belgio con un successo per 5-0 in casa contro l'Azerbaigian.

Col pari tra Moldavia e Cechia, la Polonia accorcia sulla vetta del Gruppo E grazie al gol di Karol Świderski dopo 41 minuti contro l'Albania.

Nella sfida di Podgorica tra due nazioni vicine, la Serbia ha avuto la meglio sui padroni di casa del Montenegro, con l'attaccante della Juventus Dušan Vlahović autore di una doppietta nei minuti finali..

Highlights: Montenegro - Serbia 0-2

Risultati di domenica

Gruppo C: Inghilterra - Ucraina 2-0, Malta - Italia 0-2

Gruppo H: Kazakistan - Danimarca 3-2, Slovenia - San Marino 2-0, Irlanda del Nord - Finlandia 0-1

Gruppo J: Liechtenstein - Islanda 0-7, Lussemburgo - Portogallo 0-6, Slovacchia - Bosnia-Erzegovina 2-0



Le classifiche dei gironi

Inghilterra - Ucraina 2-0

Highlights: Inghilterra - Ucraina 2-0

Due gol in quattro minuti bastano all'Inghilterra a Wembley per vincere la seconda partita consecutiva dopo il successo sull'Italia. L'Ucraina gioca un buon calcio per una buona mezz'ora, ma alla prima vera occasione, Harry Kane trova la sua 55esima rete personale con una tiro al volo da distanza ravvicinata. Dopo aver fatto l'assist per l'1-0, Bukayo Saka trova il raddoppio con un tiro a giro dal limite che chiude virtualmente la gara.

Statistica: L'Inghilterra ha vinto 19 delle ultime 20 partite di qualificazione a EURO e le ultime 11 in casa. Ha inoltre segnato in ognuna delle ultime 25 partite di qualificazione a EURO.

Nelle altre partite

Highlights: Lussemburgo - Portogallo 0-6

Cristiano Ronaldo ha allungato ulteriormente il suo record di presenze e gol con la nazionale mettendo a segno una doppietta nel 6-0 in casa del Lussemburgo. Il 38enne ha adesso 122 gol in 198 partite. Per i portoghesi in gol anche João Félix, Bernardo Silva, Otàvio e Rafael Leão.

L'Italia riparte dalla sconfitta contro l'Inghilterra battendo a domicilio Malta per 0-2, grazie al gol di Mateo Retegui (il secondo in due partite) e Matteo Pessina.

L'Islanda ha ottenuto un risultato storico vincendo 7-0 in Liechtenstein, il più grande margine di vittoria della squadra in una partita ufficiale. Aron Gunnarsson ha realizzato una tripletta nel secondo tempo, segnando più gol per il suo Paese in 16 minuti che nelle sue precedenti 100 uscite.

Dopo la sua tripletta contro la Finlandia, Rasmus Højlund ha segnato i due gol iniziali per la Danimarca in Kazakistan; tuttavia il 20enne attaccante danese ha perso la partita dato che i padroni di casa hanno segnato tre gol negli ultimi 17 minuti completando una straordinaria rimonta.

Highlights: Kazakistan - Danimarca 3-2

Le partite di martedì

Gruppo A: Georgia - Norvegia (18:00), Scozia - Spagna

Gruppo D: Turchia - Croazia, Galles - Lettonia

Gruppo I: Kosovo - Andorra, Romania - Bielorussia, Svizzera - Israele



Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non specificato

