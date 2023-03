Qualificazioni UEFA EURO 2024: anteprima seconda giornata

UEFA.com vi presenta le sfide della seconda giornata di qualificazione alla fase finale di UEFA EURO 2024 in Germania.

Calendario qualificazioni

Partite seconda giornata

Domenica 26 marzo

Gruppo C: Inghilterra - Ucraina 2-0, Malta - Italia 0-2

Gruppo H: Kazakistan - Danimarca 3-2, Slovenia - San Marino 2-0, Irlanda del Nord - Finlandia 0-1

Gruppo J: Liechtenstein - Islanda 0-7, Lussemburgo - Portogallo 0-6, Slovacchia - Bosnia-Erzegovina 2-0



Domenica 27 marzo

Gruppo B: Paesi Bassi - Gibilterra, Repubblica d'Irlanda - Francia

Gruppo E: Moldavia - Cechia, Polonia - Albania

Gruppo F: Austria - Estonia, Svezia - Azerbaijan

Gruppo G: Ungheria - Bulgaria, Montenegro - Serbia



Martedì 28 marzo 2023

Gruppo A: Georgia - Norvegia (18:00), Scozia - Spagna

Gruppo D: Turchia - Croazia, Galles - Lettonia

Gruppo I: Kosovo - Andorra, Romania - Bielorussia, Svizzera - Israele

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

Quali sono i big match della seconda giornata?

Sfida proibitiva ma non impossibile per l'Irlanda contro la Francia

Anche la Repubblica d'Irlanda inizia il cammino di qualificazione alla seconda giornata, quando affronterà in casa una Francia reduce dall'impegnativa sfida contro i Paesi Bassi. L'ultima volta che i padroni di casa hanno battuto i Bleus risale al 1981, mentre la Francia si è imposta per 1-0 nelle ultime due trasferte a Dublino. Raramente tra le due squadre ci sono stati margini ampi nel risultato.

L'incontro di EURO 2016 è l'emblema dei precedenti tra le due squadre. In quel caso, i ragazzi di Martin O'Neill sono andati in vantaggio molto presto per poi venire battuti in rimonta grazie a una straordinaria prestazione di Antoine Griezmann, autore di entrambi i gol dopo l'intervallo. Con quel successo, i padroni di casa della Francia sono andati ai quarti di finale, mentre per l'Irlanda è stata l'ultima presenza in una fase finale EURO.

Lo sapevi? Il gol al secondo minuto di Robbie Brady nella partita del 2016, è stato il rigore più veloce segnato nella storia di EURO.

Highlights EURO 2016: Francia - Repubblica d'Irlanda 2-1 

La Croazia di Modrić vuole scrivere l'ennesimo capitolo contro la Turchia

Turchia-Croazia è un'altra partita tradizionalmente combattuta e ricca di emozioni nella storia di EURO: il gol allo scadere di Goran Vlaović a EURO '96 ha messo subito le cose in chiaro nel primo incontro della storia tra le due nazioni. Nessuno conosce meglio dell'intramontabile Luka Modrić le insidie di questa sfida.

Modrić ha appena 22 anni ed è da poco un nuovo calciatore del Tottenham quando sbaglia insieme ad altri due compagni di squadra il proprio calcio di rigore consegnando la vittoria a una Turchia che aveva trovato il gol del pari al 120° minuto in una gara al cardiopalma di EURO 2008 a Vienna. Otto anni dopo, però, la Croazia si riscatta da quella sconfitta grazie a uno splendido tiro al volo di Modrić che consegna la vittoria ai croati nella fase a gironi. Toccherà ancora una volta al 37enne decidere la partita?

Lo sapevi? Sei dei dieci precedenti tra le due squadre si sono conclusi in pareggio.

Guarda lo splendido gol decisivo di Modrić a EURO 2016

Cos'altro?

Serbia e Montenegro hanno gareggiato come un'unica nazione nelle qualificazioni del 2004, ma sperano di avere più fortuna come nazioni separate. Si sono già incontrati in passato nella UEFA Nations League 2018 e la Serbia ha vinto entrambe le volte, con Aleksandar Mitrović che ha segnato tre dei quattro gol nelle due partite. Il capocannoniere delle Aquile potrebbe avere un ruolo importante anche questa volta.

Una stranezza statistica potrebbe essere affrontata martedì dalla Svizzera contro Israele. Le squadre si sono affrontate quattro volte in partite ufficiali e tutte e quattro sono finite in pareggio, con l'attuale allenatore svizzero Murat Yakin che ha partecipato alla prima nel 2004. Avremo un vincitore nella loro prima gara nelle qualificazioni EURO?

