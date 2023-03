Italia-Inghilterra 1-2: i Leoni passano a Napoli

Inizia in salita il percorso dell'Italia verso la qualificazione a UEFA EURO 2024. Allo Stadio Diego Armando Maradona, nella partita inaugurale del Gruppo C, gli Azzurri campioni d'Europa cadono 2-1 contro l'Inghilterra, loro rivale storica: non basta il gol nella ripresa dell'esordiente Mateo Retegui a evitare il ko casalingo alla nazionale di Roberto Mancini, in una notte speciale per il capitano dei Leoni Harry Kane.

Di fronte a quasi 45mila spettatori, l'avvio dell'Italia fa ben sperare il pubblico ma presto gli ospiti di Gareth Southgate prendono presto il sopravvento. Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund in forma super, testa i riflessioni di Gianluigi Donnarumma, poi al 13' la partita si sblocca. Dopo un tiro respinto di Kane, Declan Rice trova il varco giusto in area e di sinistro realizza il gol dell'1-0.

Prima dell'intervallo, l'arbitro punisce dopo il check del VAR un intervento in area di mano di Giovanni Di Lorenzo: dal dischetto si presenta Kane, che spiazza Donnarumma e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese, arrivando a quota 54 reti e staccando Wayne Rooney.

Nel recupero i Leoni potrebbero fare addirittura tris, ma Jack Grealish si divora un'occasione incredibile. Scampato il pericolo, la nazionale di Mancini si ritrova nella ripresa e dimezza lo svantaggio proprio grazie a Retegui, che raccoglie l'ottimo assist di Lorenzo Pellegrini e spiazza Jordan Pickford con una perfetta conclusione di piatto.

Gli Azzurri ci credono, anche perchè a 10 minuti dalla fine l'Inghilterra rimane in dieci per l'espulsione di Luke Shaw, che rimedia due gialli nel giro di altrettanti minuti. Ma non riescono a trovare lo spunto decisivo per pareggiare la partita. I Leoni fanno festa con i loro tifosi, l'Italia si lecca le ferite; domenica sarà già sfida a Malta.



Le formazioni

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Tolói, Acerbi, Spinazzola; Barella (17’ st Cristante), Jorginho (24’ st Tonali), Verratti (43’ st Scamacca); Berardi (17’ st Politano), Retegui, Pellegrini (24’ st Gnonto). Ct: Mancini.

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham (40’ st Gallagher); Saka (40’ st James), Kane, Grealish (24’ st Foden, 36’ st Trippier). Ct: Southgate.