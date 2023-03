Qualificazioni Europee: sabato inizia con una vittoria della Scozia

La Scozia batte Cipro nella prima gara del sabato, che tra le gare più importanti propone Spagna-Norvegia e Croazia-Galles.

UEFA.com riepiloga le partite della prima giornata delle qualificazioni alla fase finale di UEFA EURO 2024.

Calendario e risultati qualificazioni

Le partite di sabato

Gruppo A: Scozia - Cipro 3-0, Spagna - Norvegia

Gruppo D: Armenia - Turchia 1-2, Croazia - Galles

Gruppo I: Bielorussia - Svizzera 0-5, Andorra - Romania, Israele - Kosovo 1-1



Orari 20:45 CET se non diversamente indicato

Classifiche

Scozia - Cipro 3-0

La Scozia inizia le qualificazioni a EURO con una vittoria per la prima volta dal 2006. Le ultime quattro partite contro Cipro erano finite 2-1 per gli scozzesi, ma stavolta la squadra di Steve Clarke mantiene la porta inviolata. John McGinn apre le marcature nel primo tempo firmando il 16º gol in nazionale con un tap-in su cross di Andy Robertson. La doppietta di Scott McTominay nel finale conclude un pomeriggio tranquillo. Negli ultimi minuti, il difensore cipriota Nicholas Ioannou viene espulso per doppia ammonizione.

Statistica: solo sei giocatori hanno segnato più dei 16 gol di McGinn per la Scozia. Denis Law e Kenny Dalglish condividono il record nazionale con 30.

Altre partite

Renato Steffen segna la seconda tripletta in carriera e contribuisce al 5-0 della Svizzera sulla Bielorussia. L'esterno, autore di tre gol nel 7-0 tra Basilea e San Gallo ad aprile 2016, porta a casa il pallone grazie alle reti al 4', 17' e 29'.

La Turchia comincia bene le qualificazioni nonostante un gol dell'armeno Ozan Kabak in avvio. Orkun Kökçü pareggia prima dell'intervallo, mentre nel secondo tempo Kerem Aktürkoğlu firma una rete che si rivelerà decisiva.

Le partite di venerdì

Gruppo B: Francia - Paesi Bassi 4-0, Gibilterra - Grecia 0-3

Gruppo E: Cechia - Polonia 3-1, Moldavia - Isole Faroe 1-1

Gruppo F: Austria - Azerbaijan 4-1, Svezia - Belgio 0-3

Gruppo G: Bulgaria - Montenegro 0-1, Serbia - Lituania 2-0

Francia - Paesi Bassi 4-0

Highlights: Francia - Paesi Bassi 4-0

La Francia rifila un poker ai Paesi Bassi a Parigi, iniziando nel migliore dei modi il Gruppo B. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli due minuti con Antoine Griezmann su assist di Kylian Mbappé, e raddoppiano all'8' con Upamecano.

Al 21' entra sul taccuino dei marcatori anche Mbappé che a due minuti dalla fine segna la sua doppietta con un destro millimetrico sul palo opposto al portiere. Nei minuti di recupero i Paesi Bassi sprecano un rigore con Memphis Depay.

Statistica: la Francia è imbattuta in casa contro i Paesi Bassi da dieci partite (V8); l'ultima sconfitta in casa risale a un'amichevole del 1936.

Cechia - Polonia 3-1

Highlights: Cechia - Polonia 3-1

La Cechia mette in discesa la partita dopo soli tre minuti con le reti di Ladislav Krejčí (1') e Tomáš Čvančara (3'). Nella ripresa Jan Kuchta (64') segna il 3-0 che chiude virtualmente la gara. A tre minuti dalla fine, Damian Szymański, entrato a partita in corso, segna il gol della bandiera per la Polonia.

Statistica: i tre gol della Cechia sono stati segnati da calciatori dello Sparta Praha - in casa dei loro rivali dello Slavia.

Svezia - Belgio 0-3

Highlights: Svezia - Belgio 0-3

La tripletta di Lukaku ha permesso a Domenico Tedesco di iniziare con una vittoria il suo mandato di allenatore del Belgio a Solna. L'attaccante dell'Inter ha aperto le marcature poco dopo la mezz'ora, infilando nell'angolo più lontano il passaggio di Dodi Lukebakio. I due hanno ripetuto il copione poco dopo la ripresa, con la corsa e il taglio di Lukebakio che hanno permesso a Lukaku di mettere a segno un gol da distanza ravvicinata.

Entrato a partita in corso, Johan Bakayoko ha fatto l'assist per il terzo gol di Lukaku a sette minuti dalla fine, dribblando l'avversario dalla fascia destra prima di un filtrante per l'attaccante che ha segnato la tripletta personale.

Statistica: il Belgio ha vinto le ultime 15 partite di qualificazione a EURO.

Altre partite

Highlights: Serbia - Lituania 2-0

Il montenegrino Nikola Krstović ha segnato il suo primo gol con la nazionale, infliggendo la prima sconfitta a Mladen Krstajić da quando a luglio ha preso le redini della Bulgaria. Il Montenegro ha vinto la sua terza trasferta in assoluto in gare di qualificazioni a EURO, e la prima in qualsiasi competizione da settembre 2015.

L'Austria ha ottenuto tre vittorie di fila per la prima volta dal 2020 grazie alle reti di Marcel Sabitzer e Michael Gregoritsch che hanno incanalato la partita contro l'Azerbaigian con due gol in altrettanti minuti verso la mezz'ora del primo tempo. Sabitzer ha segnato anche il terzo gol dell'Austria, realizzando la sua prima doppietta in nazionale.

Dušan Tadić ha messo fine a una serie di nove partite con la nazionale senza gol quando ha sbloccato la partita della Serbia nella vittoria contro la Lituania. Per Dušan Vlahović, invece, si tratta dell'ottava rete in dieci partite con la sua nazionale.

Le Isole Faroe hanno vinto fuori casa in una gara di qualificazione a EURO per la prima volta dal famoso successo per 1-0 in Grecia nel 2014.

Risultati di giovedì

Gruppo C: Italia - Inghilterra 1-2, Macedonia del Nord - Malta 2-1

Gruppo H: Kazakistan - Slovenia 1-2, Danimarca - Finlandia 3-1, San Marino - Irlanda del Nord 0-2

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Islanda 3-0, Portugal - Liechtenstein 4-0, Slovacchia - Lussemburgo 0-0

Clicca sulle partite per guardare gli highlights.

Italia - Inghilterra 1-2

Highlights: Italia - Inghilterra 1-2

Harry Kane segna il suo 54° gol con l'Inghilterra e supera il record di marcature della propria nazionale in una serata che vede l'Inghilterra imporsi di misura a Napoli contro l'Italia. Declan Rice apre le marcature dopo che il tiro di Kane era stato respinto. Il capitano dei Tre Leoni scrive la storia dal dischetto poco prima dell'intervallo, dopo il fallo di mano di Giovanni Di Lorenzo, spiazzando Gianluigi Donnarumma. Mateo Retegui, alla sua prima presenza in azzurro, riapre la partita con una conclusione al volo poco dopo l'intervallo. L'espulsione di Luke Shaw per doppia ammonizione a dieci minuti dalla fine, rende infuocato il finale della sfida che però viene ben controllata dagli inglesi che vincono in Italia per la prima volta dal 1961.

Statistica: l'Italia ha perso una gara di qualificazione a EURO per la prima volta dopo 41 partite, ovvero dalla sconfitta contro la Francia nel settembre 2006.

Portogallo - Liechtenstein 4-0

Highlights: Portogallo - Liechtenstein 4-0

Cristiano Ronaldo scrive l'ennesimo capitolo della sua carriera segnando una doppietta nella partita che lo consacra come calciatore con più presenze di sempre in nazionale a livello mondiale. Per i padroni di casa in gol João Cancelo e Bernardo Silva, autori rispettivamente dell'1-0 e 2-0. A chiudere i conti, Ronaldo con un rigore e una punizione in quelle che sono state le reti 119 e 120 col Portogallo.

Statistica: il Liechtenstein è la 47esima nazionale alla quale Ronaldo ha segnato.

Danimarca - Finlandia

Highlights: Danimarca - Finlandia 3-1

Nel derby nordico, la Danimarca supera la Finlandia per 3-1 grazie alla tripletta di Kasper Hjulmand (21', 82', 90'+3'). Per la Finlandia, Oliver Antman segna la rete del momentaneo 1-1 al 54'.

Statistica: la Danimarca è imbattuta nelle qualificazioni a EURO da dieci gare (V4 P5).

Altre partite

Highlights: Kazakistan - Slovenia 1-2 

Maxim Samorodov ha segnato il primo gol delle qualificazioni europee a EURO 2024, portando in vantaggio il Kazakistan in casa contro la Slovenia. Žan Vipotnik invece ha segnato il primo gol della vittoria avendo realizzato il 2-1 degli ospiti.

Il difensore sammarinese Roberto Di Maio ha fatto il suo esordio in nazionale all'età di 40 anni, ma la sua esperienza non è bastata ad evitare a San Marino una sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Irlanda del Nord.

Il danese Højlund è in testa alla classifica dei marcatori dopo la prima giornata grazie alla tripletta realizzata contro la Finlandia; Ronaldo, Charles e il bosniaco Rade Krunić sono a quota due.

Scarica l'app di EURO 2024