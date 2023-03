Qualificazioni UEFA EURO 2024: anteprima sabato

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle partite di sabato della prima giornata di qualificazione alla fase finale di EURO 2024 in Germania.

Calendario qualificazioni

Partite e risultati della prima giornata

Giovedì 23 marzo

Gruppo C: Italia - Inghilterra 1-2, Macedonia del Nord - Malta 2-1

Gruppo H: Kazakistan - Slovenia 1-2, Danimarca - Finlandia 3-1, San Marino - Irlanda del Nord 0-2

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Islanda 3-0, Portogallo - Liechtenstein 4-0, Slovacchia - Lussemburgo 0-0

Venerdì 24 marzo

Gruppo B: Francia - Paesi Bassi 4-0, Gibilterra - Grecia 0-3

Gruppo E: Cechia - Polonia 3-1, Moldavia - Isole Faroe 1-1

Gruppo F: Austria - Azerbaigian 4-1, Svezia - Belgio 0-3

Gruppo G: Bulgaria - Montenegro 0-1 , Serbia - Lituania 2-0

Sabato 25 marzo

Gruppo A: Scozia - Cipro (15:00), Spagna - Norvegia

Gruppo D: Armenia - Turchia (18:00), Croazia - Galles

Gruppo I: Bielorussia - Svizzera (18:00), Andorra - Romania, Israele - Kosovo (18:00)

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

Riuscirà la Croazia a mantenere lo slancio?

In panchina dal 2017, Zlatko Dalić ha rinnovato da poco con la Croazia, prolungando il suo mandato fino alla Coppa del Mondo 2026. Secondi classificati nell'edizione 2018 in Russia e terzi nel 2022 in Qatar, i Vatreni sono forse diventati la più grande rivelazione del calcio mondiale: i loro successi sono sorprendenti per una nazione di appena quattro milioni di abitanti.

La nuova avventura inizia in casa contro il Galles (che non è da meno quando si tratta di qualificarsi a una fase finale), ma con Luka Modrić ancora in forma a 37 anni, ci sono grandi aspettative. "Ho una grande passione e l'ambizione di continuare a lavorare con la Croazia. Ci sono ancora molte grandi sfide da affrontare", ha detto Dalić. "A giugno cercheremo di vincere la Nations League, mentre la prossima estate vogliamo far parte di un Campionato Europeo spettacolare in Germania".

Lo sapevi? La Croazia ha saltato solo un'edizione degli Europei dopo l'indipendenza, UEFA EURO 2000 in Belgio e Paesi Bassi.

