Qualificazioni UEFA EURO 2024: anteprima venerdì/sabato

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti della prima giornata di qualificazione alla fase finale di EURO 2024 in Germania.

Partite e risultati della prima giornata

Giovedì 23 marzo

Gruppo C: Italia - Inghilterra 1-2, Macedonia del Nord - Malta 2-1

Gruppo H: Kazakistan - Slovenia 1-2, Danimarca - Finlandia 3-1, San Marino - Irlanda del Nord 0-2

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Islanda 3-0, Portogallo - Liechtenstein 4-0, Slovacchia - Lussemburgo 0-0

Venerdì 24 marzo

Gruppo B: Francia - Paesi Bassi, Gibilterra - Grecia

Gruppo E: Cechia - Polonia, Moldavia - Isole Faroe

Gruppo F: Austria - Azerbaijan, Svezia - Belgio

Gruppo G: Bulgaria - Montenegro (18:00), Serbia - Lituania

Sabato 25 marzo

Gruppo A: Scozia - Cipro (15:00), Spagna - Norvegia

Gruppo D: Armenia - Turchia (18:00), Croazia - Galles

Gruppo I: Bielorussia - Svizzera (18:00), Andorra - Romania, Israele - Kosovo (18:00)

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

Quali sono i big match della prima giornata?

Il ritorno di Koeman sulla panchina dei Paesi Bassi

Nel suo precedente mandato dal 2018 al 2020, Ronald Koeman ha guidato i Paesi Bassi al secondo posto nella UEFA Nations League 2018/19 e alla qualificazione a EURO 2020 - la prima fase finale per gli Orange dai Mondiali del 2014 in Brasile. L'ex allenatore del Barcellona non avrebbe potuto chiedere un inizio più difficile per il suo ritorno in panchina: una trasferta contro una Francia determinata a riscattarsi dalla sconfitta di dicembre nella finale della Coppa del Mondo contro l'Argentina.

I gol di Georginio Wijnaldum e Memphis Depay hanno deciso l'ultimo incontro della Nations League 2018/19, quando la vittoria per 2-0 a Rotterdam ha messo fine alla serie di cinque successi della Francia contro i campioni d'Europa del 1988. Tuttavia, con 19 gol nelle sue ultime 17 partite con i Bleus - tra cui tre nella finale della Coppa del Mondo - Kylian Mbappé farà il possibile per regalare alla propria nazionale la prima vittoria di questo nuovo ciclo di Didier Deschamps.

Lo sapevi? Il difensore dei Paesi Bassi, Daley Blind, raggiungerà la sua 100esima presenza in nazionale a Parigi.

Highlights EURO 2000: Francia - Paesi Bassi 2-3 

Riuscirà la Croazia a mantenere lo slancio?

In panchina dal 2017, Zlatko Dalić ha rinnovato da poco con la Croazia, prolungando il suo mandato fino alla Coppa del Mondo 2026. Secondi classificati nell'edizione 2018 in Russia e terzi nel 2022 in Qatar, i Vatreni sono forse diventati la più grande rivelazione del calcio mondiale: i loro successi sono sorprendenti per una nazione di appena quattro milioni di abitanti.

La nuova avventura inizia in casa contro il Galles (che non è da meno quando si tratta di qualificarsi a una fase finale), ma con Luka Modrić ancora in forma a 37 anni, ci sono grandi aspettative. "Ho una grande passione e l'ambizione di continuare a lavorare con la Croazia. Ci sono ancora molte grandi sfide da affrontare", ha detto Dalić. "A giugno cercheremo di vincere la Nations League, mentre la prossima estate vogliamo far parte di un Campionato Europeo spettacolare in Germania".

Lo sapevi? La Croazia ha saltato solo un'edizione degli Europei dopo l'indipendenza, UEFA EURO 2000 in Belgio e Paesi Bassi.

Grandi gol della Croazia

Nuove guide

Cechia e Polonia, due delle favorite del Gruppo E, si incontrano a Praga per una sfida che promette scintille. Sconfitte dalla finalista Francia negli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA, le Aquile Bianche si sono affidate all'ex commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, per sostituire Czesław Michniewicz, sollevato dall'incarico alla fine del 2022. Il 68enne ha guidato il suo Paese alla gloria a EURO 2016, prima di vincere la UEFA Nations League in patria tre anni dopo.

Nel Gruppo F, Domenico Tedesco ha preso le redini del Belgio per la prima volta dopo essere stato confermato come sostituto di Roberto Martínez. Tedesco, che è nato in Italia ma ha la cittadinanza tedesca, affronterà a Solna una Svezia che ha perso cinque dei suoi sei incontri con i Diavoli Rossi. Con l'Austria - che ospita l'Azerbaigian - tra le favorite alla vittoria del girone, un inizio positivo è fondamentale per entrambe.

Lo sapevi? Uno dei compagni di Tedesco nella scuola per allenatori organizzata dalla Federcalcio tedesca, è stato Julian Nagelsmann, attualmente in carica al Bayern Monaco.

Gol classici del Belgio

