Qualificazioni Europee: guida alle partite di marzo

Le qualificazioni per UEFA EURO 2024 iniziano coi botti dato che ci saranno dei big match imperdibili tra nazioni dalla grande tradizione calcistica.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle partite in programma.

Kane vuole scrivere un record contro gli Azzurri

Guarda i grandi gol di Harry Kane in Inghilterra

La prima serata delle qualificazioni prevede un rematch della finale di EURO 2020 tra Italia e Inghilterra allo stadio di Wembley. Gli Azzurri non si sono qualificati per la fase finale della Coppa del Mondo in Qatar, ma hanno avuto la meglio sui Tre Leoni nelle ultime partite, dove spicca la vittoria ai rigori a Londra, prima di un pari a reti bianche e una vittoria per 1-0 nella fase a leghe della Nations League 2022/23.

La sfida al Diego Armando Maradona di Napoli potrebbe essere un'occasione speciale per Harry Kane. Dopo essere diventato il miglior marcatori di tutti i tempi del Tottenham a inizio febbraio, infatti, il 29enne è a un solo gol di distanza dallo stesso record con la nazionale. Con la rete su rigore nella sconfitta per 2-1 dell'Inghilterra contro la Francia ai quarti di finale del Mondiale, Kane ha raggiunto il detentore del record, Wayne Rooney, a quota 53 gol con l'Inghilterra.

Derby nordico a Copenaghen

Highlights: Denmark 0-1 Finland

La Finlandia ha ottenuto la sua prima vittoria in una fase finale nell'ultima visita alla capitale danese. Tuttavia la vittoria nella fase a gironi di EURO 2020 è stata oscurata dal grave malore che ha colpito Christian Eriksen poco prima dell'intervallo. Il centrocampista è tornato all'attività agonistica solo 259 giorni dopo l'incidente e da allora è diventato parte integrante del Manchester United di Erik ten Hag.

Tuttavia, Eriksen salterà l'inizio delle qualificazioni a EURO 2024 a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia subito a gennaio nella partita di FA Cup dei Red Devils contro il Reading, il che significa che Kasper Hjulmand avrà bisogno di creatività da altre parti al Parken il 23 marzo. Tra coloro che hanno il potenziale per dare la stessa qualità nella mediana ci sono Mikkel Damsgaard e Andreas Skov Olsen - entrambi hanno ben figurato nelle ultime fasi finali - e il talento dell'Eintracht Frankfurt, Jesper Lindstrøm.

Sfida imperdibile tra due big europee

I grandi gol di Kylian Mbappé con la Francia

La Francia ha perso l'occasione di diventare la prima squadra a difendere il titolo di campione del mondo dal 1962, dopo aver perso contro l'Argentina nell'emozionante finale di dicembre. Kylian Mbappé è diventato il secondo calciatore a segnare una tripletta in finale. Nonostante la rimonta della squadra di Didier Deschamps da 2-0 e 3-2, è stata l'Albiceleste - trascinata da un grande Lionel Messi - a vincere ai rigori negando ai Bleus il terzo titolo mondiale.

Come la Francia, anche i Paesi Bassi sono stati sconfitti ai rigori dai vincitori del torneo, nel loro caso ai quarti di finale. L'esordio nel Gruppo B non segna solo il ritorno di Ronald Koeman alla guida degli Orange, dopo l'addio di Louis van Gaal, ma anche un traguardo speciale per il difensore Daley Blind. Se scenderà in campo il 24 marzo allo Stade de France, infatti, l'esperto calciatore del Bayern München raggiungerà la 100esima presenza con la nazionale.

Calendario qualificazioni

Qualificazioni Europee di marzo

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

Giovedì 23 marzo

Gruppo C: Italia - Inghilterra, Macedonia del Nord - Malta

Gruppo H: Kazakistan - Slovenia (16:00), Danimarca - Finlandia, San Marino - Irlanda del Nord

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Islanda, Portogallo - Liechtenstein, Slovacchia - Lussemburgo

Venerdì 24 marzo

Gruppo B: Francia - Paesi Bassi, Gibilterra - Grecia

Gruppo E: Cechia - Polonia, Moldavia - Isole Faroe

Gruppo F: Austria - Azerbaijan, Svezia - Belgio

Gruppo G: Bulgaria - Montenegro, Serbia - Lituania

Sabato 25 marzo

Gruppo A: Scozia - Cipro (15:00), Spagna - Norvegia

Gruppo D: Armenia - Turchia (18:00), Croazia - Galles

Gruppo I: Bielorussia - Svizzera (18:00), Andorra - Romania, Israele - Kosovo

Domenica 26 marzo

Gruppo C: Inghilterra - Ucraina (18:00), Malta - Italia

Gruppo H: Kazakistan - Danimarca (15:00), Slovenia - San Marino (18:00), Irlanda del Nord - Finlandia

Gruppo J: Liechtenstein - Islanda (18:00), Lussemburgo - Portugal, Slovacchia - Bosnia-Erzegovina

Lunedì 27 marzo

Gruppo B: Paesi Bassi - Gibilterra, Repubblica d'Irlanda - Francia

Gruppo E: Moldavia - Cechia, Polonia - Albania

Gruppo F: Austria - Estonia, Svezia - Azerbaigian

Gruppo G: Ungheria - Bulgaria, Montenegro - Serbia

Martedì 28 marzo

Gruppo A: Georgia - Norvegia (18:00), Scozia - Spagna

Gruppo D: Turchia - Croazia, Galles - Lettonia

Gruppo I: Kosovo - Andorra, Romania - Bielorussia, Svizzera - Israele