Galles - Ucraina, spareggio mondiale: anteprima, orario e probabili formazioni

Galles e Ucraina si affrontano nella finale di spareggio di Coppa del Mondo FIFA (Percorso A) domenica 5 giugno.

La vincente conquisterà il tredicesimo e ultimo posto disponibile per l'Europa al torneo in Qatar e affronterà Inghilterra, Iran e Stati Uniti nel Gruppo B.

Galles - Ucraina in breve

Quando: domenica 5 giugno (17:00 ora locale)

Dove: Cardiff City Stadium, Cardiff

Cosa: finale di spareggio (Percorso A)

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento e la copertura in diretta