Anteprima semifinali degli spareggi per il Mondiale: Italia - Macedonia del Nord, Portogallo - Turchia e altre

Le ultime tre squadre europee in Coppa del Mondo FIFA verranno decise dagli spareggi, che prevedono semifinali e finali in gara unica. Le semifinali si disputeranno giovedì 24 marzo, mentre due delle tre finali sono in programma martedì 29 marzo.

UEFA.com anticipa una settimana di grandi emozioni.

Percorso A

Flashback 2016: Austria-Galles 2-2

Il Galles ha partecipato agli ultimi due EURO ma manca da una fase finale del Mondiale dal 1958. Leggende del calcio gallese del calibro di Ian Rush, Mark Hughes e Ryan Giggs non hanno mai avuto la possibilità di mostrare il proprio talento sul palcoscenico mondiale, mentre per Gareth Bale passare dagli spareggi potrebbe rappresentare l'ultima occasione per scendere in campo in una fase finale della competizione.

"Quando ho indossato la maglia del Galles, il mio obiettivo era giocare un torneo internazionale", ha raccontato il 32enne. "Nel frattempo ci siamo riusciti e adesso possiamo raccogliere l'ultimo tassello mancante qualificandoci in Coppa del Mondo. Sarebbe indescrivibile, una cosa che tutta la squadra ha sempre sognato". Anche l'Austria sarà molto motivata, dato che non raggiunge la fase finale dal 1998.

Lo sapevi?

Il Galles è imbattuto in casa da 16 partite; l'ultima sconfitta risale a novembre 2018 contro la Danimarca.

Fase finale – martedì 29 marzo 2022 Percorso B: Polonia - Svezia/Repubblica Ceca (20:45 CET)

Percorso C: Portogallo/Turchia - Italia/Macedonia del Nord (20:45 CET) Rinviata, data da programmare

Percorso A: Galles/Austria - Scozia/Ucraina La 22esima fase finale si disputerà in Qatar e sarà la prima che non si giocherà a maggio, giugno o luglio; il torneo andrà in scena dal 21 novembre al 18 dicembre. Il sorteggio della fase finale si terrà il 1° aprile.

Percorso B

Tutti i gol della Repubblica Ceca a EURO 2020

La Repubblica Ceca di Jaroslav Šilhavý si aggrappa alla storia in vista della sfida di Solna contro una formazione che nel 2018 è arrivata ai quarti del Mondiale. Anche se i cechi non raggiungono la fase finale dal 2006, l'ultima presenza è passata proprio dagli spareggi e da una vittoria contro una nazionale scandinava, la Norvegia, battuta complessivamente 2-0 dalla squadra di Karel Brückner.

Il Ct della Svezia, Janne Andersson, è consapevole della difficoltà della sfida contro una squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale a UEFA EURO 2020: "In estate hanno battuto l'Olanda e sono stati eliminati dalla Danimarca. Hanno giocato un ottimo EURO e hanno una grande tradizione calcistica. Sarà una partita difficile, ma non la considero più semplice o difficile di una sfida contro una qualsiasi altra nazione".

Lo sapevi?

La Svezia ha vinto le ultime nove partite a Solna, segnando 28 gol e subendone solo quattro.

Percorso C

Italia - Macedonia del Nord: flashback 2017

La sola parola spareggi fa venire i brividi ai tifosi dell'Italia. I quattro volte campioni del mondo hanno fallito per la prima volta la qualificazione diretta alla fase finale nel 2018, quando sono stati eliminati dalla Svezia agli spareggi e hanno interrotto una striscia di 14 qualificazioni consecutive. Dopo quella delusione, gli Azzurri sono ripartiti da zero con Roberto Mancini e l'estate scorsa hanno vinto UEFA EURO 2020.

Anche la Macedonia del Nord dovrà adeguarsi un po' per infliggere un'altra eliminazione shock agli Azzurri, secondo il loro allenatore Blagoja Mile-ki: "L'Italia è campione d'Europa. Gioca un calcio diverso e questo complica le cose a tutte le avversarie. Per quanto riguarda noi, dobbiamo adattarci a questa sfida".

Lo sapevi?

La Macedonia del Nord è stata una delle squadre che ha intaccato la corsa dell'Italia verso il Mondiale 2018, pareggiando 1-1 a Torino dopo una sconfitta in extremis per 3-2 in casa.

Grandi gol di Ronaldo con il Portogallo

Il Portogallo era probabilmente una delle ultime squadre che la Turchia sperava di incontrare agli spareggi, soprattutto considerando che la Seleção ha vinto tutti e cinque gli scontri diretti tra le due nazioni. L'ultimo risale a UEFA EURO 2008, con una vittoria per 2-0 a Ginevra e primo gol di Pepe. La storia è dalla parte dei padroni di casa, ma la Turchia non disdegna il ruolo di sfavorita ed è in crescita (senza sconfitte) da quando Stefan Kuntz ha preso le redini a settembre.

"Il percorso C è sicuramente il più difficile", ha detto Kuntz, vincitore di EURO '96 con la Germania. "Ma la crescita della squadra, lo staff e il sostegno della federazione mi danno speranza. Il nostro desiderio è giocare la partita più importante [la finale degli spareggi] in Turchia e vedere cosa possiamo fare".

Lo sapevi?

Cristiano Ronaldo ha battuto il record mondiale di gol in nazionale durante le qualificazioni ed è attualmente a 115.