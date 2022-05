Polonia - Slovacchia: storia della partita

Non c'è una prevalenza netta di vittorie tra Polonia e Slovacchia, che si affrontano a San Pietroburgo alla prima giornata del Gruppo E.

• A UEFA EURO 2016, la Polonia ha superato per la prima volta la fase a gironi al terzo tentativo, fino ad arrivare ai quarti, mentre la Slovacchia – alla prima presenza a EURO dopo la divisione della Cecoslovacchia – si è fermata agli ottavi.

• La Polonia partecipa alla fase finale di EURO per la quarta volta consecutiva, mentre la Slovacchia è alla seconda consecutiva.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate otto volte, con tre vittorie per la Polonia e quattro per la Slovacchia.

• Le ultime due sfide sono state amichevoli. Il 15 novembre 2013 allo Stadion Miejski di Breslavia, la Slovacchia ha vinto 2-0 con gol di Juraj Kucka (31') e Róbert Mak (39'). Il 26 maggio 2012 al Wörthersee Stadion di Klagenfurt (Austria), la Polonia ha vinto 1-0 con rete di Damien Perquis (30').

• Le squadre sono alla quinta sfida ufficiale, la prima dalle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2010. In quell'occasione, la Slovacchia ha vinto due volte, 2-1 a Bratislava (Stanislav Šesták 84' 86') e 1-0 a Chorzów (Seweryn 3' aut.). La formazione allenata da Vladimír Weiss è così approdata alla fase finale per la prima volta dopo l'indipendenza.

• Le altre due sfide risalgono alle qualificazioni per EURO '96, prima partecipazione della Slovacchia al Campionato Europeo UEFA dopo l'indipendenza. La Polonia ha vinto 5-0 a Zabrze il 7 giugno 1995, ma la Slovacchia si è imposta 4-1 a Bratislava l'11 ottobre. La Slovacchia è arrivata terza nel Gruppo 1 con 14 punti, la Polonia quarta con 13, ma nessuna delle due ha raggiunto la fase finale in Inghilterra.

• Diciannove delle 20 partite tra Polonia e Cecoslovacchia sono state amichevoli. L'eccezione è stata la gara di qualificazione ai mondiali del 1934 vinta dai cechi per 2-1 a Varsavia.

Scopri le squadre: Polonia

Statistiche EURO: Polonia

• La Polonia partecipa a EURO per la quarta volta consecutiva. Prima di UEFA EURO 2016 non aveva mai vinto alla fase finale (P3 S3).

• Quattro anni fa, però, è approdata agli ottavi per la prima volta ed è uscita senza aver mai perso nei tempi regolamentari, arrendendosi al Portogallo ai rigori ai quarti (1-1, 3-5 dcr). Poiché la gara è considerata pareggio, il bilancio della Polonia in Francia è stato di V2 P3.

• Nelle qualificazioni per UEFA EURO 2020, la squadra guidata dall'ex Ct Jerzy Brzęczek è arrivata prima nel Gruppo G con sei lunghezze di vantaggio, vincendo otto partite su 10 (P1 S1) tra cui le ultime quattro.

Tutti i gol della Polonia nelle qualificazioni a EURO 2020

• Prima della gara inaugurale di UEFA EURO 2020, la sconfitta per 2-0 contro la Slovenia nella prima giornata delle qualificazioni (6 settembre 2019) è stata l'unica subito dalla Polonia nelle ultime 18 partite di EURO (V12 P5).

• Il miglior traguardo raggiunto dalla Polonia nei tornei internazionali è stato il terzo posto in Coppa del Mondo FIFA 1974 e 1982.

• Questa è la prima partita della Polonia a San Pietroburgo. Il suo bilancio complessivo in Russia è V1 P1 S9.

• Alla Coppa del Mondo 2018 in Russia, la Polonia si è classificata ultima nel Gruppo H con tre punti. Ha perso contro il Senegal a Mosca (1-2) e la Colombia a Kazan (0-3) prima di chiudere con una vittoria per 1-0 contro il Giappone a Volgograd; quella è stata anche la sua ultima partita in Russia e la sua unica vittoria nel paese.

Scopri le squadre: Slovacchia

Statistiche EURO: Slovacchia

• La Slovacchia partecipa per la seconda volta a EURO dopo l'esordio a UEFA EURO 2016. La squadra allenata da Ján Kozák è arrivata terza nel Gruppo B dietro Galles e Inghilterra con quattro punti e ha perso 3-0 contro la Germania agli ottavi di finale.

• Il bilancio della Slovacchia alla fase finale di EURO è V1 P1 S2. L'unica vittoria è stata il 2-1 sulla Russia alla seconda giornata di EURO 2016 con gol decisivo di Marek Hamšík.

• Le qualificazioni a UEFA EURO 2020 della Slovacchia sono iniziate con il Ct Pavel Hapal in panchina. La squadra è arrivata terza nel Gruppo E con 13 punti in otto partite (V4 P1 S3) dietro Croazia (17 punti) e Galles (14) ma davanti a Ungheria (12) e Azerbaigian (1).

Tutti i gol della Slovacchia nelle qualificazioni a EURO 2020

• Terza classificata nel girone di UEFA Nations League 2018/19 dietro Ucraina e Repubblica Ceca, la Slovacchia si è qualificata agli spareggi per UEFA EURO 2020. In semifinale a Bratislava ha battuto la Repubblica d'Irlanda per 4-2 ai rigori.

• Prima della finale di spareggio, Hapal ha lasciato il posto a Štefan Tarkovič. La Slovacchia ha vinto 2-1 ai supplementari contro la Repubblica d'Irlanda con gol decisivo di Michal Ďuriš e si è assicurata un posto a UEFA EURO 2020.

• La Slovacchia non perde da tre partite europee (V2 P1); l'unica sconfitta nelle ultime sei partite (V3 P2) è stata il 3-1 in casa della Croazia il 16 novembre 2019.

• Mentre la Slovacchia non aveva mai partecipato al Campionato Europeo UEFA da nazione indipendente prima del 2016, la Cecoslovacchia aveva disputato due fasi finali a quattro squadre e, nel 1980, la prima edizione a otto squadre.

• La Cecoslovacchia è arrivata terza nel 1960 e 1980 e ha vinto nel 1976. Otto degli 11 giocatori schierati nella finale del 1976 contro la Germania Ovest (vinta ai rigori dopo un 2-2) erano slovacchi.

• Questa è la seconda partita della Slovacchia a San Pietroburgo, dove ha perso 1-0 contro la Russia in un'amichevole del maggio 2014. Il suo bilancio complessivo in Russia è V1 P2 S2, sempre contro i padroni di casa, con le altre quattro partite giocate tutte a Mosca; l'unico successo della Slovacchia è stata la vittoria per 1-0 nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012 allo Stadion Lokomotiv nel settembre 2010.

Guarda il rigore che ha qualificato la Polonia ai quarti di EURO 2016

Collegamenti e curiosità

• Hanno giocato in Polonia:

Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–)

Ondrej Duda (Legia Warszawa 2014–16)

Lukáš Haraslín (Lechia Gdańsk 2015–20)

Dušan Kuciak (Lechia Gdańsk 2017–)

• Hanno giocato insieme:

Bartosz Bereszyński e Ondrej Duda (Legia Warszawa 2014–16)

Piotr Zieliński e Marek Hamšík (Napoli 2016–19)

Bartosz Bereszyński e Milan Škriniar (Sampdoria 2017)

Kamil Jóźwiak e Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–20)

Jakub Moder e Ľubomír Šatka (Lech Poznań 2019–)

Piotr Zieliński e Stanislav Lobotka (Napoli 2020–)