Il Galles si qualifica all’ultimo respiro

Gruppo C

Germania - Irlanda del Nord 6-1

La Germania si impone in rimonta dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato da Michael Smith. Serge Gnabry firma la sua terza tripletta in nazionale e sale a quota 13 gol in altrettante presenze; Leon Goretzka (doppietta) e Julian Brandt arrotondano il punteggio.

Olanda - Estonia 5-0

Una tripletta di Georginio Wijnaldum consente all’Olanda di chiudere in bellezza le qualificazioni, pur dovendo accontentarsi del secondo posto alle spalle della Germania. A bersaglio anche Nathan Aké e Myron Boadu.



Gruppo E

Galles - Ungheria 2-0

Aaron Ramsey, Gareth Bale e Daniel James propiziano il successo che regala al Galles la seconda qualificazione consecutiva a EURO e condanna l’Ungheria agli spareggi. Il centrocampista della Juventus porta in vantaggio i padroni di casa al 15’ su invito di Bale e trova il raddoppio da distanza ravvicinata al 2’ della ripresa.

Slovacchia - Azerbaigian 2-0

I gol di Róbert Boženík e Marek Hamšík regalano alla Slovacchia il successo, ma non la qualificazione diretta alle fasi finali: agli slovacchi sarebbe servito il contemporaneo pareggio del Galles, vittorioso sull’Ungheria.



Gruppo G

Polonia - Slovenia 3-2

Jacek Góralski firma il gol-partita nel finale per la Polonia, che si era portata in vantaggio in avvio di gara con Sebastian Szymański ed era stata raggiunta da Tim Matavž. Il 2-1 griffato Robert Lewandowski era stato a sua volta vanificato da Josip Iličić, prima del guizzo finale di Góralski.

Lettonia - Austria 1-0

La Lettonia centra il primo successo nelle qualificazioni contro la già qualificata Austria. Il gol partita arriva nella ripresa grazie a Mārcis Ošs, sugli sviluppi di un corner.



Macedonia del Nord - Israele 1-0

Boban Nikolov va a bersaglio nel recupero del primo tempo e regala ai padroni di casa il successo di misura su Israele, con entrambe le squadre che prenderanno parte agli spareggi per accedere alle fasi finali.



Gruppo I

Belgio - Cirpo 6-1

I Diavoli Rossi chiudono le qualificazioni a punteggio pieno nonostante l’iniziale vantaggio cipriota firmato da Nicholas Ioannou. Christian Benteke pareggia, poi Kevin De Bruyne (doppietta), Yannick Carrasco, un’autorete e ancora Benteke affondano gli ospiti.



San Marino - Russia 0-5

Già qualificata a EURO, la Russia rifila cinque gol a San Marino. Daler Kuzyaev e Sergei Petrov vanno a bersaglio nel primo tempo, poi nella ripresa Aleksei Miranchuk, Aleksei Ionov e Nikolai Komlichenko chiudono la pratica.



Scozia - Kazakistan 3-1

Baktiyor Zainutdinov porta in vantaggio gli ospiti al 34’, ma la Scozia rimonta nella ripresa. John McGinn pareggia su punizione e chiude i conti nel finale, dopo il gol del 2-1 firmato di testa da Steven Naismith.