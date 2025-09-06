I 140 gol di Cristiano Ronaldo in nazionale: chi, dove, come, quando

Cristiano Ronaldo è diventato il secondo calciatore a superare i 100 gol in nazionale e ha ormai staccato l'iraniano Ali Daei, che prima di lui deteneva il record di gol in nazionale (109).

UEFA.com passa in rassegna le sue 222 gare in nazionale per scoprire come ha stabilito il nuovo record mondiale di 140 marcature. Quando ha segnato? Come? Chi sono le vittime preferite di Ronaldo? Chi gli ha servito più assist?

1. 12/06/04: fase a gironi EURO S1-2 contro Grecia (n), 93' - colpo di testa (assist: Luís Figo)

2. 30/06/04: semifinali EURO V2-1 contro Olanda (n), 26' - colpo di testa ( Deco)

3. 04/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Lettonia (a), 57' - piede sinistro

4. 08/09/04: qualificazioni Coppa del Mondo V4-0 contro Estonia (h), 76' - colpo di testa (Deco)

5. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 39' - piede sinistro (Pauleta)

6. 13/10/04: qualificazioni Coppa del Mondo V7-1 contro Russia (h), 69' - piede destro

7. 17/11/04: qualificazioni Coppa del Mondo V5-0 contro Lussemburgo (a), 28' - colpo di testa (Deco)

8. 04/06/05: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Slovacchia (h), 42' - calcio di punizione piede destro

9. 08/06 / 05: qualificazioni Coppa del Mondo V1-0 contro Estonia (a), 32' - colpo di testa (Figo)

10. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 30' - colpo di testa (Figo)

11. 01/03/06: amichevole V3-0 contro Arabia Saudita (a), 84' - piede sinistro (Hugo Viana)

12. 17/06/06: fase a gironi Coppa del Mondo V2-0 contro Iran (n), 80' - rigore piede destro

13. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 24' - piede sinistro (Deco)

14. 07/10/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Azerbaigian (h), 63' - colpo di testa (Simão Sabrosa)

15. 15/11/06: qualificazioni EURO V3-0 contro Kazakistan (h), 30' - piede destro

16. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 55' - colpo di testa (Ricardo Quaresma)

17. 24/03/07: qualificazioni EURO V4-0 contro Belgio (h), 75' - piede sinistro

18. 22/08/07: qualificazioni EURO P1-1 contro Armenia (a), 37' - piede sinistro

19. 08/09/07: qualificazioni EURO P2-2 contro Polonia (h), 73' - piede destro (Quaresma)

20. 17/10/07: qualificazioni EURO V2-1 contro Kazakistan (a), 91' - piede sinistro (Nani)

21. 11/06/08: fase a gironi EURO V3-1 contro Repubblica Ceca (n), 63' - piede destro (Deco)

22. 11/02/09: amichevole contro V1-0 Finlandia (h), 78' - rigore piede destro

23. 21/06/10: fase a gironi Coppa del Mondo V7-0 contro Corea del Nord (n), 87' - piede destro (Nani)

24 08/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Danimarca (h), 85' - piede sinistro (Nani)

25. 12/10/10: qualificazioni EURO V3-1 contro Islanda (n), 3' - punizione di destro

26. 09/02/11: amichevole S1-2 contro Argentina (a), 20' - piede destro (João Pereira)

27. 10/08/11: amichevole V5-0 contro Lussemburgo (h), 43' - calcio di punizione piede destro

28. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 35' - rigore piede destro

29. 02/09/11: qualificazioni EURO V4-0 contro Cipro (a), 85' - piede sinistro (Nani)

30. 11/10/11: qualificazioni EURO S2-1 contro Danimarca (a), 92' - punizione piede destro

31. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia-Erzegovina (h), 8' - calcio di punizione piede destro

32. 15/11/11: qualificazioni EURO V6-2 contro Bosnia ed Erzegovina (h), 53' - piede sinistro (João Moutinho)

33. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 28' - piede destro (João Pereira)

34. 17/06/12: fase a gironi EURO V2-1 contro Olanda (n), 74' - piede destro (Nani)

35. 21/06/12: quarti di finale EURO V1-0 contro Repubblica Ceca (n ), 79' - colpo di testa (Moutinho)

36. 15/08/12: amichevole V2-0 contro Panama (h), 51' - piede destro (Raul Meireles)

37. 07/09/2012: qualificazioni Coppa del Mondo V2-1 contro Lussemburgo (a), 28' - piede destro (Moutinho)

38. 02/06/13: amichevole S3-2 contro Ecuador (h), 23' - piede destro (Fábio Coentrão)

39. 06/10/13: amichevole V 1-0 contro Croazia (n), 36' - piede sinistro (Silvestre Varela)

40. 14/08/13: amichevole P1-1 contro Olanda (h), 87' - piede sinistro (Pepe)

41. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 68' - colpo di testa (Moutinho)

42. 06 / 13/09: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 77' - colpo di testa (Coentrão)

43. 06/09/13: qualificazioni Coppa del Mondo V4-2 contro Irlanda del Nord (a), 83' - punizione di destro

44. 15/11/13: spareggi Coppa del Mondo V1-0 contro Svezia (h), 82 ' - colpo di testa (Miguel Veloso)

45. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 50' - piede sinistro ( Moutinho)

46. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 77' - piede sinistro (Hugo Almeida)

47. 19/11/13: spareggi Coppa del Mondo V3-2 contro Svezia (a), 79' - piede destro (Moutinho)

48. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun (h), 21' - piede destro (João Pereira)

49. 05/03/14: amichevole V5-1 contro Camerun ( h), 83' - (Miguel Veloso)

50. 26/06/14: fase a gironi Coppa del Mondo V2-1 contro Ghana (n), 80' - piede sinistro (Moutinho)

51. 14/10/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Danimarca (a ), 95' - colpo di testa (Moutinho)

52. 14/11/14: qualificazioni EURO V1-0 contro Armenia (h), 72' - piede destro (Nani)

53. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 29' - rigore piede destro

54. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 55' - piede destro (Ricardo Carvalho)

55. 13/06/15: qualificazioni EURO V3-2 contro Armenia (a), 58' - piede destro

56. 29/03/16: amichevole V2-1 contro Belgio (h), 40' - colpo di testa (João Mário)

57. 08/06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 36' - colpo di testa (Quaresma)

58. 08 / 06/16: amichevole V7-0 contro Estonia (h), 45' - piede destro (João Mário)

59. 22/06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 50' - piede destro (João Mário)

60. 22 / 06/16: fase a gironi EURO P3-3 contro Ungheria (n), 62' - colpo di testa (Quaresma)

61. 06/07/16: semifinali EURO V2-0 contro Galles (n), 50' - colpo di testa (Raphaël Guerreiro)



62. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 2' - piede sinistro

63. 07/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 4' - colpo di testa (Quaresma)

64. 07/16/10: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 47' - piede destro (André Gomes)

65. 07/10/16: qualificazione Coppa del Mondo V6-0 contro Andorra (h), 68' - piede sinistro (José Fonte)

66. 10/10/16: qualificazioni Coppa del Mondo V6-0 contro Isole Faroe (a), 65' - piede sinistro (João Mário)

67. 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 28' - rigore piede destro

68 13/11/16: qualificazioni Coppa del Mondo V4-1 contro Lettonia (h), 85' - piede destro (Quaresma)

69. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 36' - piede sinistro (André Silva)

70. 25/03/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Ungheria (h), 65' - punizione piede destro

71. 28/03/17: amichevole S2-3 contro Svezia (h), 18' - piede destro (Gelson Martins)

72. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 41' - colpo di testa

73. 09/06/17: qualificazioni Coppa del Mondo V3-0 contro Lettonia (a), 63' - colpo di testa

74. 21/06/17: Confederations Cup V1-0 contro Russia (n), 8' - colpo di testa (Guerreiro)

75. 24/06/17: Confederations Cup V4-0 contro Nuova Zelanda (n), 33' - rigore piede destro

76. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 3' - piede destro (Bernardo Silva)

77. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V 5-1 contro Isole Faroe (h), 29' - rigore piede destro

78. 31/08/17: qualificazioni Coppa del Mondo V5-1 contro Isole Faroe (h), 64' - piede sinistro (William Carvalho)

79. 07/10/17: qualificazioni Coppa del Mondo V2-0 contro Andorra (a), 63' - piede sinistro

80. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 92' - colpo di testa (Quaresma)

81. 23/03/18: amichevole V2-1 contro Egitto (n), 94' - colpo di testa (Quaresma)

82. 15 / 18/06: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 4' - rigore piede destro

83. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 44' - piede sinistro (Gonçalo Guedes)

84. 15/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo P3-3 contro Spagna (n), 88' - punizione piede destro

85. 20/06/18: fase a gironi Coppa del Mondo V1-0 contro Marocco, 4' - colpo di testa (Moutinho)

86. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 25' - calcio di punizione piede destro

87. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 88' - piede destro (Bernardo Silva)

88. 05/06/19: semifinali Nations League V3-1 contro Svizzera (n), 90' - piede destro (Gonçalo Guedes)

89. 07/09/19: qualificazioni EURO V4-2 contro Serbia (a), 80' - piede destro (Bernardo Silva)



90. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 7' - rigore piede destro

91. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 62' - piede destro

92. 10/09/19: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 65' - piede destro (Bernardo Silva)

93. 10 / 19/09: qualificazioni EURO V5-1 contro Lituania (a), 76' - piede destro (Bernardo Silva)

94. 11/10/19: qualificazioni EURO V3-0 contro Lussemburgo (h), 65' - piede destro

95. 14/10/19: qualificazioni EURO S2-1 contro Ucraina (a), 72' - rigore piede destro

96. 14/11/19: qualificazioni EURO V6-0 contro Lituania (h), 7' - rigore piede destro

97. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V 6-0 Lituania (h), 22' - piede destro (Gonçalo Paciência)

98. 14/11/19: qualificazioni EURO contro V6-0 Lituania (h), 65' - piede destro (Bernardo Silva)

99. 17/11/19: qualificazioni EURO V2-0 contro Lussemburgo (a), 86' - piede destro (Diogo Jota)

100. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 contro Svezia (t) 45' – punizione di destro

101. 08/09/20: Nations League - fase a leghe V2-0 contro Svezia (t) 72' – destro (João Félix)

102. 11/11/2020: amichevole - V7-0 contro Andorra (c) - 85' di testa (Màrio Rui)

103. 30/03/21: qualificazioni mondiali V3-1 contro Lussemburgo (a) – 51' di destro﻿ (João Cancelo)

104. 09/06/21: amichevole - V 4-0 contro Israele (c), 44' – (Bruno Fernandes)

105. 15/06/21: fase a gironi EURO V 3-0 contro Ungheria (n), 87' – rigore di destro

106. 15/06/21: fase a gironi EURO V 3-0 contro Ungheria (n), 92' – sinistro (Rafa Silva)

107. 19/06/21: fase a gironi EURO S 2-4 contro Germania (n), 15' - sinistro (Diogo Jota)

108. 23/06/21: fase a gironi EURO P 2-2 contro Francia (n), 31' – rigore di destro

109. 23/06/21: fase a gironi EURO P 2-2 contro Francia (n), 60' – rigore di destro

110. 01/09/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 2-1 contro Repubblica d'Irlanda (c), 89' – testa (Gonçalo Guedes)

111. 01/09/2021: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 2-1 contro Repubblica d'Irlanda (c), 90'+6 – testa (João Mário)

112. 09/10/21: amichevole V 2-0 Qatar (c), 37' - sinistro (Diogo Dalot)

113. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 8' – rigore destro

114. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 13' – rigore destro

115. 12/10/21: qualificazioni alla Coppa del Mondo V 5-0 Lussemburgo (a), 87' – colpo di testa (Rúben Neves)

116. 05/06/22: fase a leghe Nations League V 4-0 Svizzera (c) 35' – ﻿destro (Diogo Jota﻿)

117. 05/06/22: fase a leghe Nations League V 4-0 Svizzera (c) 39' – destro (Diogo Jota﻿)

118. 22/11/22: fase a gironi Coppa del Mondo V 3-2 Ghana (n), 65' – destro su rigore

119. 23/03/23: qualificazioni EURO V4-0 contro Liechtenstein (c), 51' destro su rigore

120. 23/03/23: qualificazioni EURO V4-0 contro Liechtenstein (c), destro su punizione

121. 26/03/23: qualificazioni EURO V6-0 contro Lussemburgo (t), 9' - sinistro (Nuno Mendes)

122. 26/03/23: qualificazioni EURO V6-0 contro Lussemburgo (t), 31' - sinistro (Bruno Fernandes)

123. 20/06/23: qualificazioni EURO V1-0 contro Islanda (a), 89' – destro (Gonçalo Inácio)

124. 13/10/23: qualificazioni EURO V3-2 contro Slovacchia (h), 29' – destro su rigore

125. 13/10/23: qualificazioni EURO V3-2 contro Slovacchia (h), 72' – destro (Bruno Fernandes)

126. 16/10/23: qualificazioni EURO V 5-0 contro Bosnia-Erzegovina (t), 5' - destro su rigore

127. 16/10/23: qualificazioni EURO V 5-0 contro Bosnia-Erzegovina (t), 20' - destro (João Félix)

128. 16/11/23: qualificazioni EURO V 2-0 contro Liechtenstein (t), 46' – sinistro (Diogo Jota)

129. 24/11/24: amichevole V 3-0 contro Repubblica d'Irlanda (c), 50' – sinistro (Rúben Neves)130. 06/11/24: amichevole V 3-0 contro Repubblica d'Irlanda (c), 60' – sinistro (Diogo Jota)

131. 05/09/24: fase a leghe Nations League V 2-1 contro Croazia (c), 34' – destro (Nuno Mendes)

132. 08/09/24: fase a leghe Nations League V 2-1 contro Scozia (c), 88' – destro (Nuno Mendes)

133. 12/10/24: fase a leghe Nations League V 3-1 contro Polonia (t), 37' – sinistro (Rafael Leão)

134. 15/11/24: fase a leghe Nations League V 5-1 contro Polonia (c), 72' – destro su rigore

135. 15/11/24: fase a leghe Nations League V 5-1 contro Polonia (c), 87' – destro (Vitinha)

136. 23/03/25: quarti di finale Nations League V 5-2 dts contro Danimarca (c), 72' – destro

137. 04/06/25: semifinale Nations League, V2-1 contro Germania (n), 68' - destro

138. 08/06/25: finale Nations League P2-2 (5-3 dcr) contro Spagna (n), 61' - destro

139. 06/09/25: qualificazioni mondiali V 5-0 contro Armenia (t), 21' – destro

140. 06/09/25: qualificazioni mondiali V 5-0 contro Armenia (t), 46' – destro

Quando sono stati realizzati i gol di Cristiano Ronaldo in nazionale?

Cristiano Ronaldo ha segnato 35 dei suoi gol dopo il 76' ©Getty Images

La media gol di Ronaldo con la sua nazionale non si discosta molto da quella in UEFA Champions League, dove è più pericoloso dopo l’intervallo come con la nazionale. Col Portogallo stranamente non ha un buon feeling col gol tra l’11’ e il 20’ ma si scatena tra il 76’ e il fischio finale.

1-10 minuti: 13 (5 rigori)

11-20 minuti: 5 (1)

21-30 minuti: 16 (4)

31-40 minuti: 16 (3)

41-fine primo tempo: 7

PRIMO TEMPO: 57

46-55 minuti: 13 (1)

56-65 minuti: 19 (2)

66-75 minuti: 13 (2)

76-85 minuti: 18 (2)

86-fine partita: 20 (3)

SECONDO TEMPO: 83

Come ha segnato Cristiano Ronaldo i suoi gol in nazionale?

Il destro di Ronaldo è l’arma letale più potente nel calcio per nazionali, ma CR7 ha anche segnato diversi gol di sinistro (pochi più che di testa). Punizioni e rigori rappresentano circa un quarto delle sue 138 reti in nazionale.

Sinistro: 32

Destro: 80

Testa: 28



Punizioni: 11

Gol su azione: 108

Rigori: 21

Contro quali squadre Ronaldo ha segnato in nazionale?

Il Lussemburgo è la vittima preferita di Ronaldo, autore di 11 gol in 11 partite contro la nazionale del Gran Ducato. L'asso portoghese ha inoltre realizzato sette gol alla Lituania (in tre partite!), all'Armenia (in cinque) e alla Svezia (in sette), e complessivamente ha fatto gol a 48 nazionali diverse. A UEFA EURO 2020 ha segnato contro Germania e Francia ma non è mai andato in gol contro Italia e Inghilterra.

Andorra: 6

Argentina: 1

Armenia: 7

Azerbaigian: 2

Belgio: 3

Bosnia ed Erzegovina: 4

Camerun: 2

Croazia: 2

Cipro: 2

Repubblica Ceca: 2

Danimarca: 4

Ecuador: 1

Egitto: 2

Estonia: 4

Isole Faroe: 4

Finlandia: 1

Francia: 2

Germania: 2

Ghana: 2

Grecia: 1

Ungheria: 4

Islanda: 2

Iran: 1

Israele: 1

Kazakistan: 2

Lettonia: 5

Liechtenstein: 3

Lituania: 7

Lussemburgo: 11

Marocco: 1

Olanda: 4

Nuova Zelanda: 1

Irlanda del Nord: 3

Corea del Nord: 1

Panama: 1

Polonia: 4

Qatar: 1

Repubblica d'Irlanda: 4

Russia: 3

Arabia Saudita: 2

Scozia: 1

Serbia: 1

Slovacchia: 3

Spagna: 4

Svezia: 7

Svizzera: 5

Ucraina: 1

Galles: 1

Chi ha fatto più assist a Cristiano Ronaldo nei suoi gol in nazionale?

João Moutinho ha fornito 8 assist a Cristiano Ronaldo in nazionale UEFA via Getty Images

In quanto ad assist, con otto a testa, Ricardo Quaresma e João Moutinho sono quelli che ne hanno fatti di più a Ronaldo.

André Gomes: 1

André Silva: 1

Bernardo Silva: 6

Bruno Fernandes: 3

Fábio Coentrão: 2

Deco: 5

Diogo Jota: 6

Diogo Dalot: 1

Gelson Martins: 1

Gonçalo Guedes: 3

Gonçalo Inácio: 1

Gonçalo Paciência: 1

Hugo Almeida: 1

Hugo Viana: 1

João Cancelo 1

João Mário: 4

João Moutinho: 8

Joåo Pereira: 3

João Félix: 2

José Fonte: 1

Luís Figo: 3

Mário Rui 1

Miguel Veloso: 2

Nani: 6

Nuno Mendes: 4

Pauleta: 1

Pedro Neto: 1

Pepe: 1

Ricardo Quaresma: 8

Rafa Silva: 2

Rafael Leão: 1

Raphaël Guerreiro: 2

Raul Meireles: 1

Ricardo Carvalho: 1

Rúben Neves: 2

Silvestre Varela: 1

Simão Sabrosa: 1

Vitinha: 1

William Carvalho: 1

Ultimo aggiornamento 6 settembre 2025