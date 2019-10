Qualificazioni a EURO: le sfide imperdibili

Momento della verità per l’Irlanda del Nord



L’Irlanda del Nord ha giocato le prime quattro gare del Gruppo C contro Bielorussia ed Estonia centrando quattro vittorie, ma ha perso l’ultima in casa contro la Germania per 2-0 e ha visto allontanarsi la seconda qualificazione consecutiva alla fase finale. La squadra va a Rotterdam, con l’Olanda a sole tre lunghezze di distacco e una partita in più a disposizione dopo le due vittorie a settembre (compresa quella per 4-2 contro la Germania). Il Ct Michael O'Neill ha dichiarato: "Dobbiamo riuscire a fare quattro punti contro l’Olanda [giovedì e il 16 novembre] pareggiando da loro e vincendo a Belfast, oppure provando a vincere a Rotterdam. Sono queste le nostre sfide".

Giovedì: Bielorussia - Estonia (18:00 CET), Olanda - Irlanda del Nord

Domenica: Bielorussia - Olanda (18:00 CET), Estonia - Germania

Fine dei giochi?



Con sei vittorie su sei nel Gruppo I, al Belgio bastano altri tre punti per prenotare un posto alla fase finale. La Russia può raggiungerlo battendo la Scozia e sperando nel simultaneo pareggio tra Kazakistan e Cipro, ma può anche qualificarsi con sei punti questa settimana. Per il Ct del Belgio, Roberto Martínez, i prossimi impegni possono consentire a Eden Hazard e Thibaut Courtois di dimenticare il momento difficile che stanno vivendo con il Real Madrid: "Non mi preoccupo per loro. Questa sosta può essere una distrazione positiva e loro possono tornare a Madrid più freschi, anche mentalmente”.

Giovedì: Kazakistan - Cipro (16:00 CET), Belgio - San Marino, Russia - Scozia

Domenica: Kazakistan - Belgio (15:00 CET), Cipro - Russia (18:00 CET), Scozia - San Marino (18:00 CET)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Scozia - Belgio 0-4

Herzog torna a casa

Con soli cinque punti a separare le prime cinque squadre del Gruppo G (la Lettonia è fuori dai giochi con zero punti), la qualificazione è un obiettivo possibile per tutte, dalla Polonia capolista a Israele (quinto). A causa della festività dell’Erev Succot, Israele dovrà attendere martedì per ospitare la Lettonia, sperando di essere ancora in gara dopo aver visitato l’Austria, da dove arriva il suo Ct Andreas Herzog. "Allo stadio ci sarà la mia famiglia, ma devo mettere da parte le emozioni e restare concentrato - ha commentato Herzog -. Ci servono altre quattro vittorie per qualificarci”.

Giovedì: Macedonia del Nord - Slovenia, Lettonia - Polonia, Austria Israele

Domenica: Slovenia - Austria, Polonia - Macedonia del Nord

Martedì: Israele - Lettonia

Il Galles punta su James

Nel Gruppo E, la Croazia ha un punto di vantaggio su Slovacchia e Ungheria, mentre il Galles è ad altre tre lunghezze. Dopo le gare di giovedì, però, le sorti del girone potrebbero diventare molto più chiare. Il Galles, semifinalista nel 2016, ha battuto la Slovacchia per 1-0 a marzo con un gol dell’esordiente Daniel James. Il Ct Ryan Giggs ritiene che il 21enne centrocampista abbia spiccato il volo dopo il passaggio al Manchester United quest’estate. "Migliora partita dopo partita - ha dichiarato Giggs -. Ti mette sempre in difficoltà perché può saltare l’uomo o passare la palla e puntare verso la porta”.



Giovedì: Croazia - Ungheria, Slovacchia - Galles

Domenica: Ungheria - Azerbaigian (18:00 CET), Galles - Croazia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: il gol-partita di James per il Galles

La Repubblica Ceca si affida al contingente Slavia

Vincendo a Praga, l’Inghilterra andrebbe alla fase finale, ma la Repubblica Ceca, seconda nel Gruppo A con una sola lunghezza di vantaggio sul Kosovo, cercherà di difendere il vantaggio prima dello scontro diretto del 14 novembre a Plzen. Otto giocatori cechi provengono dallo Slavia Praha, abituato alle sfide di UEFA Champions League. A questo proposito, il Ct Jaroslav Šilhavý ha spiegato: “Lo Slavia gioca spesso partite importanti e i suoi giocatori si sono sempre dimostrati all’altezza”.

Venerdì: Repubblica ceca - Inghilterra, Montenegro - Bulgaria

Lunedì: Bulgaria - Inghilterra, Kosovo - Montenegro

Ucraina con i piedi per terra

Con due vittorie a settembre dopo il trionfo in UEFA Nations League, il Portogallo campione in carica è salito al secondo posto nel Gruppo B ma è ancora a un punto dall’Ucraina, che si qualificherà se totalizzerà quattro punti questo mese. "Mancano tre partite. L’obiettivo è vincerle tutte e qualificarci per EURO 2020, poi possiamo pensare al torneo - ha commentato il Ct Andriy Shevchenko -. Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, quindi è inutile guardare troppo avanti”.

Venerdì: Portogallo - Lussemburgo, Ucraina - Lituania

Lunedì: Ucraina - Portogallo, Lituania - Serbia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: il poker di Ronaldo contro la Lituania

Un passo alla volta per Deschamps



Il Gruppo H, con quattro squadre che hanno partecipato a UEFA EURO 2016, si è confermato da subito molto equilibrato. Turchia e Francia sono in vetta, mentre l’Islanda è a tre punti di distacco e l’Albania è a sei. I campioni del mondo possono qualificarsi con due vittorie, ma il Ct Didier Deschamps ha commentato: "Innanzitutto dobbiamo vincere la prima partita contro l’Islanda, poi la seconda. Solo così avremo raggiunto il nostro obiettivo”.

Venerdì: Islanda - Francia, Turchia - Albania, Andorra - Moldavia

Lunedì: Francia - Turchia, Moldavia- Albania, Islanda - Andorra

Nuovo look per la Spagna

I sette punti di vantaggio della Spagna in vetta al Gruppo F rappresentano il distacco più ampio fra tutti i gironi. Le Furie Rosse possono andare alla fase finale con due vittorie o forse anche meno. Il tecnico Roberto Moreno ha convocato tre esordienti (Sergio Reguilón, Pau Torres e Gerard Moreno) e appena tre giocatori tra Real Madrid e Barcellona, commentando: "Spesso le nazionali più forti hanno giocatori di grandi club, ma il calcio sta entrando in una nuova dimensione e ci sono meno spagnoli nelle big del nostro campionato. Non so se le squadre spagnole stiano perdendo prestigio”.

Sabato: Isole Faroe - Romania (18:00 CET), Norvegia - Spagna, Malta - Svezia

Martedì: Svezia - Spagna, Romania - Norvegia, Isole Faroe - Malta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Romania - Spagna 1-2

Lichtsteiner torna in nazionale

Le prime tre squadre del Gruppo D sono imbattute, ma la Svizzera (terza) spera di accorciare il divario facendo visita alla Danimarca (seconda) prima di ospitare la Repubblica d’Irlanda capolista. Il Ct Vladimir Petković ha riconvocato il capitano Stephan Lichtsteiner, assente da marzo, mentre Xherdan Shaqiri (che ha rinunciato al ritiro dalla nazionale) è assente per un infortunio al polpaccio. Petković ha commentato: "Ho mantenuto i contatti con Lichtsteiner, che si è sempre comportato impeccabilmente. Ha dimostrato di essere sempre pronto, che giochi oppure no. È ancora il nostro capitano e il nostro leader”.

Sabato: Georgia - Repubblica d’Irlanda (15:00 CET), Danimarca - Svizzera (18:00 CET)

Martedì: Svizzera - Repubblica d’Irlanda, Gibilterra - Georgia

Italia a un passo dalla meta

L’Italia può laurearsi vincitrice del Gruppo J con due vittorie, oppure con un successo sulla Grecia sabato a Roma qualora l’Armenia non superi il Liechtenstein. "Potrebbe essere la gara decisiva - ha commentato il Ct azzurro Roberto Mancini -, quindi spero che l’Olimpico sia pieno come lo è stato a Italia '90 quand’ero giovane”. Tuttavia, l’Armenia, a sole tre lunghezze dalla Finlandia (seconda), può risalire la classifica vincendo le due trasferte che la attendono, anche se sarà priva di Henrikh Mkhitaryan dopo l’infortunio con la Roma.

Sabato: Bosnia-Erzegovina - Finlandia (18:00 CET), Italia - Grecia, Liechtenstein - Armenia

Martedì: Finlandia - Armenia (18:00 CET), Liechtenstein - Italia, Grecia - Bosnia-Erzegovina