Simulatore degli spareggi per le Qualificazioni Europee

Il 20 novembre, si conosceranno 20 delle 24 squadre qualificate per UEFA EURO 2020, con le prime due classificate dei 10 gironi di qualificazione che scenderanno in campo nella fase finale della prossima estate.

I rimanenti quattro posti verranno assegnati tramite gli spareggi delle Qualificazioni Europee UEFA che si giocheranno a marzo 2020.

Per aiutare tifosi e stampa a capire le squadre in pole position per un posto negli spareggi, la UEFA ha creato uno a strumento di simulazione che mostra una proiezione dei playoff in base alle attuali classifiche delle qualificazioni europee.

In totale 16 squadre sono in lizza per gli spareggi in base alle loro prestazioni nella UEFA Nations League 2018/19 – ovvero le vincitrici non qualificate del girone di UEFA Nations League e le squadre che sostituiscono le vincitrici qualificate del girone, in conformità con l'articolo 16.03 del regolamento della competizione, vale a dire le quattro squadre idonee meglio posizionate di ciascuna lega.

A differenza dei precedenti spareggi, quelli per UEFA EURO 2020 saranno gare singole a eliminazione diretta. In ogni percorso, le squadre saranno classificate dalla prima alla quarta in base alla classifica generale della UEFA Nations League. Le semifinali di ciascun percorso degli spareggi avranno la seguente formula:

• Squadra 1ᵃ classificata – Squadra 4ᵃ classificata

• Squadra 2ᵃ classificata – Squadra 3ᵃ classificata

Per ciascuna finale playoff verrà effettuato un sorteggio il 22 novembre per determinare quale vincente degli spareggi giocherà in casa. Le vincitrici delle quattro finali andranno alla fase finale di UEFA EURO 2020.

L’andamento della proiezione verrà aggiornato dopo ogni giornata delle Qualificazioni Europee