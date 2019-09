Presenze in nazionale: Bonucci come Del Piero

In occasione del successo 2-1 di domenica contro la Finlandia, Leonardo Bonucci - sceso in campo da capitano - è salito al decimo posto per numero di presenze nella storia della nazionale italiana.

Il difensore della Juventus ha collezionato la sua presenza numero 91 in azzurro, entrando così nella top-ten dei calciatori più presenti ed eguagliando contestualmente un'altra leggenda bianconera, Alessandro Del Piero.

I più presenti in nazionale italiana

1) Gianluigi Buffon 170

2) Fabio Cannavaro 136

3) Paolo Maldini 126

4) Pirlo Andrea 116

5) Daniele De Rossi 116

6) Dino Zoff 112

7) Giorgio Chiellini 103

8) Gianluca Zambrotta 98

9) Giacinto Facchetti 94

10) Leonardo Bonucci 91

10) Alessandro Del Piero 91

I più presenti nelle nazionali del mondo

1) Ahmed Hassan (Egitto) 184

2) Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudita) 178

3) Claudio Suarez (Messico) 177

4) Gianluigi Buffon (Italia) 176

5) Hossam Hassan (Egitto) 169

5) Ahmed Mubarak (Oman) 169

7) Ivan Hurtado (Ecuador) 168

7) Bader Al-Mutwa (Kuwait) 168

9) Vitalijs Astafjevs (Lettonia) 167

9) Iker Casillas (Spagna) 167