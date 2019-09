Qualificazioni UEFA EURO 2020: la situazione attuale

Classifica: Inghilterra (12 punti), Repubblica Ceca (9), Kosovo (8), Montenegro (2), Bulgaria (2)

Prossime partite: 11 ottobre: Montenegro - Bulgaria, Repubblica Ceca - England

• Inghilterra: può qualificarsi con due vittorie a ottobre

• Repubblica Ceca: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Kosovo: a riposo; non può qualificarsi o essere eliminato

• Montenegro: eliminato in caso di sconfitta

• Bulgaria: eliminata in caso di sconfitta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lituania - Ucraina 0-3

Classifica: Ucraina (13), Portogallo (8), Serbia (7), Lussemburgo (4), Lituania (1)

Prossime partite: 11 ottobre: Ucraina - Lituania, Portogallo - Lussemburgo

• Ucraina: si qualifica se totalizza quattro punti nelle due gare di ottobre

• Portogallo: non può qualificarsi o essere eliminato al prossimo incontro

• Serbia: a riposo; non può qualificarsi o essere eliminato

• Lussemburgo: eliminato in caso di sconfitta

• Lituania: deve vincere la prossima partita per evitare l'eliminazione

Classifica: Germania (12), Irlanda del Nord (12), Olanda (9), Bielorussia (3), Estonia (0)

Prossime partite: 10 ottobre: Bielorussia - Estonia, Olanda - Irlanda del Nord

• Germania: a riposo; non può qualificarsi o essere eliminata

• Irlanda del Nord: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Olanda: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Bielorussia: deve vincere la prossima partita per evitare l'eliminazione

• Estonia: non può più qualificarsi attraverso le qualificazioni europee

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Gibilterra - Danimarca 0-6

Classifica: Repubblica d'Irlanda (11), Danimarca (9), Svizzera (8), Georgia (4), Gibilterra (0)

Prossime partite: 12 ottobre: Georgia - Repubblica d'Irlanda, Danimarca - Svizzera

• Repubblica d'Irlanda: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Danimarca: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Svizzera: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Georgia: eliminata in caso di sconfitta e se Danimarca o Svizzera vincono, oppure se pareggia e la Danimarca vince

• Gibilterra: non può più qualificarsi attraverso le qualificazioni europee

Classifica: Croazia (10), Slovacchia (9), Ungheria (9), Galles (6), Azerbaigian (1)

Prossime partite: 10 ottobre: Slovacchia - Galles, Croazia - Ungheria

• Croazia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Slovacchia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Ungheria: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Galles: non può qualificarsi o essere eliminato al prossimo incontro

• Azerbaigian: eliminato se la Slovacchia e Croazia o Ungheria vincono

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Spagna - Isole Faroe 4-0

Classifica: Spagna (18), Svezia (11), Romania (10), Norvegia (9), Malta (3), Isole Faroe (0)

Prossime partite: 12 ottobre: Isole Faroe - Romania, Norvegia - Spagna, Malta - Svezia

• Spagna: si qualifica con una vittoria in Norvegia se la Romania non riesce a battere le Isole Faroe

• Svezia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Romania: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Norvegia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Malta: deve battere la Svezia per rimanere in gara

• Isole Faroe: devono battere la Romania e sperare che la Svezia perda per rimanere in gara

Classifica: Polonia (13), Slovenia (11), Austria (10), Macedonia del Nord (8), Israele (8), Lettonia (0)

Prossime partite: 10 ottobre: Lettonia - Polonia, Macedonia del Nord- Slovenia, Austria - Israele

• Polonia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Slovenia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Austria: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Macedonia del Nord: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Israele: non può qualificarsi o essere eliminato al prossimo incontro

• Lettonia: deve vincere la prossima partita per evitare l'eliminazione

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Francia - Albania 4-1

Classifica: Turchia (15), Francia (15), Islanda (12), Albania (9), Moldavia (3), Andorra (0)

Prossime partite: 11 ottobre: Turchia - Albania, Islanda - Francia, Andorra -Moldavia

• Turchia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Francia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Islanda: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Albania: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Moldavia: deve battere Andorra per rimanere in gara

• Andorra: non può più qualificarsi attraverso le qualificazioni europee

Classifica: Belgio (18), Russia (15), Kazakistan (7), Cipro (7), Scozia (6), San Marino (0)

Prossime partite: 10 ottobre: Kazakistan - Cipro, Russia - Scozia, Belgio - San Marino

• Belgio: si qualifica con una vittoria contro San Marino o se Kazakistan e Cipro pareggiano

• Russia: si qualifica con una vittoria contro la Scozia se Kazakistan e Cipro pareggiano

• Kazakistan: deve almeno pareggiare per rimanere in gara; deve vincere se la Russia vince

• Cipro: deve almeno pareggiare per rimanere in gara; deve vincere se la Russia vince

• Scozia: deve battere la Russia per rimanere in gara

• San Marino: non può più qualificarsi attraverso le qualificazioni europee

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Finlandia - Italia 1-2

Classifica: Italia (18), Finlandia (12), Armenia (9), Bosnia ed Erzegovina (7), Grecia (5), Liechtenstein (1)

Prossime partite: 12 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Finlandia, Liechtenstein - Armenia, Italia - Grecia

• Italia: si qualifica con vittoria contro la Grecia se l'Armenia non batte il Liechtenstein

• Finlandia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Armenia: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Bosnia ed Herzegovina: non può qualificarsi o essere eliminata al prossimo incontro

• Grecia: deve battere l'Italia per rimanere in gara

• Liechtenstein: deve vincere tutte le prossime partite per avere la possibilità di qualificarsi