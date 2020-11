Cristiano Ronaldo a quota 102 gol col Portogallo: i migliori marcatori europei in nazionale

Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore europeo a raggiungere i 100 gol in nazionale col primo dei due gol segnati alla Svezia a settembre nella partita di UEFA Nations League.

Il fuoriclasse portoghese ha superato il record di 84 reti di Ferenc Puskás durante il Mondiale FIFA 2018 e ha raggiunto quota 100 reti su calcio di punizione l'8 settembre 2020 in Svezia.

Ora c'è solo l'iraniano Ali Daei (109) ad aver segnato più di lui in nazionale nel mondo. A livello di calcio femminile, diverse calciatrici hanno segnato 100 o più gol in nazionale, con il record del mondo di 186 reti che appartiene alla canadese Christine Sinclair. La calciatrice europea che ha segnato più gol è la tedesca Birgit Prinz a quota 128 reti.

102 gol con il Portogallo: guarda alcuni grandi gol di Ronaldo

I migliori marcatori europei di sempre in nazionale

Cristiano Ronaldo (Portogallo) – 102 in 168 presenze

Ferenc Puskás (Ungheria e Spagna) – 84 gol in 89

Sándor Kocsis (Ungheria) – 75 in 68

Miroslav Klose (Germania) – 71 in 137

Gerd Müller (Germania Ovest) – 68 in 62

Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) – 68 in 146

Robert Lewandowski (Polonia) – 63 in 114

Zlatan Ibrahimović (Svezia) – 62 in 116

Imre Schlosser (Ungheria) – 59 in 68

David Villa (Spagna) – 59 in 98

Edin Dzeko (Bosnia ed Erzegovina) - 59 in 112

Romelu Lukaku (Belgio) - 55 in 87

Jan Koller (Repubblica Ceca) – 55 in 91

Joachim Streich (Germania Est) – 55 in 102

Wayne Rooney (Inghilterra) – 53 in 120

Poul Nielsen (Danimarca) – 52 in 38

Jon Dahl Tomasson (Danimarca) – 52 in 112

Thierry Henry (Francia) – 51 in 123

Hakan Sükür (Turchia) – 51 in 112

Lajos Tichy (Ungheria) – 51 in 72

Robin van Persie (Olanda) – 50 in 102

Ronaldo realizza il primo 'poker' per il Portogallo

Come Ronaldo ha segnato in nazionale

In casa e in trasferta

Ronaldo ha messo a segno 48 gol in casa (contando anche UEFA EURO 2004 e la fase finale di UEFA Nations League 2019 in Portogallo), 39 fuori casa e 15 in campo neutro.

Vittorie, pareggi sconfitte

Ronaldo ha segnato in 67 partite del Portogallo, 56 delle quali vinte. Quando è andato a segno, la squadra ha anche collezionato cinque pareggi e sei sconfitte.

Doppiette, triplette e poker

Cristiano Ronaldo: la mia storia con il Portogallo

Ronaldo ha segnato 15 doppiette, nove triplette, doppiette, 9 triplette, due poker e 43 gol singoli.

Gli avversari preferiti

Con la tripletta siglata nella sfida del 14 novembre 2019, Ronaldo ha segnato sette gol alla Lituania, totale eguagliato contro la Svezia quando ha segnato i gol 100 e 101 in nazionale; sei gol di Ronaldo sono arrivati contro Andorra, mentre cinque contro Lettonia, Armenia e Lussemburgo. L'attaccante non ha mai segnato contro Francia, Germania, Italia e Inghilterra.

Record

Capocannoniere ai Campionati Europei UEFA, incluse qualificazioni: 40

Capocannoniere alle fasi finali dei Campionati Europei UEFA: 9 (al pari di Michel Platini)

A segno nel maggior numero di fasi finali di Campionati Europei UEFA: 4

Più gol segnati in gare ufficiali in nazionale: 84

Più gol segnati nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA: 30

Primo gol in una fase finale di UEFA Nations League: contro la Svizzera (semifinali, 05/06/2019, Oporto) – e prima tripletta

Dati aggiornati al 12 novembre 2020