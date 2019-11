Il sorteggio degli spareggi per UEFA EURO 2020 si svolge il 22 novembre 2019. Le 16 vincitrici dei gironi della UEFA Nations League formeranno gli spareggi – uno per Lega – a meno che non si siano qualificate per il torneo attraverso le Qualificazioni Europee.

Punti principali

Le partecipanti agli spareggi saranno decise in base all'esito della prima fase di UEFA Nations League, che termina a novembre 2018.

Sono previsti quattro 'percorsi' diversi in base alla classifica di UEFA Nations League.

Il sorteggio determina solo le potenziali squadre che giocheranno in casa la finale di ogni percorso. Gli abbinamenti per le semifinali sono determinati dalla classifica generale.

Gli spareggi, da disputarsi a marzo 2020, prevedono semifinali in gara unica e finali. Assegneranno gli ultimi quattro posti disponibili per UEFA EURO 2020, mentre gli altri 20 spetteranno alle prime due classificate nei 10 gironi delle normali qualificazioni.

Chi partecipa agli spareggi?

Quattro posti per gli spareggi sono assegnati a ogni lega della UEFA Nations League dalla D alla A, in ordine alfabetico inverso.

Le vincitrici dei gironi di UEFA Nations League accedono agli spareggi se non si sono qualificate direttamente per la fase finale attraverso i gironi di qualificazione.

Se la vincitrice di un girone di UEFA Nations League si è qualificata direttamente per la fase finale, va agli spareggi la squadra successiva nella rispettiva classifica di lega (vedere il Regolamento della UEFA Nations League) che non si sia qualificata direttamente.

Se agli spareggi accedono meno di quattro squadre di una lega, i posti rimanenti vengono assegnati in base alla classifica generale di UEFA Nations League (vedere il Regolamento della UEFA Nations League) alle squadre con la migliore classifica che non si siano già qualificate direttamente. Tuttavia, le vincitrici dei gironi non possono essere in un percorso degli spareggi insieme a squadre con una classifica più alta.

Salvo approvazione del Comitato Esecutivo UEFA, possono essere applicate ulteriori condizioni, come la nomina di teste di serie e l'obbligo di sorteggiare le nazioni che ospiteranno la fase finale in percorsi diversi.

Se le Qualificazioni Europee finissero ora, quale sarebbe lo scenario?

Lega A: Svizzera, Islanda, Bulgaria/Israele/Romania*

Lega B: Bosnia-Erzegovina, Galles, Slovacchia, Irlanda del Nord

Lega C: Scozia, Norvegia, Serbia, Bulgaria/Israele/Romania*

Lega D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

Squadre in grassetto confermate agli spareggi

*Se lo scenario finale fosse questo sarebbe un sorteggio a stabilire chi tra Bulgaria, Israele o Romania verrebbe inserita nel percorso della Lega C, e chi nel percorso della Lega A.

**Nello scenario attuale, un sorteggio stabilirebbe quali tre squadre tra Galles, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda o Irlanda del Nord si unirebbe alla Bosnia-Erzegovina nella Lega B, e quale nella Lega A.

Come funzionano i quattro percorsi degli spareggi?

In ogni 'percorso', le squadre verranno classificate dal 1° al 4° posto in base alla classifica generale della UEFA Nations League.

Le semifinali di ogni percorso degli spareggi verranno disputate come segue:

a) La squadra al 1° posto gioca in casa contro la squadra al 4° posto. b) La squadra al 2° posto gioca in casa contro la squadra al 3° posto. Per ogni finale degli spareggi viene condotto preventivamente un sorteggio per determinare la vincitrice della semifinale che gioca in casa.

Le vincitrici di ogni finale si qualificano per UEFA EURO 2020.

Date principali

Sorteggio spareggi: 22 novembre

Sorteggio fase finale: 30 novembre 2019

Spareggi, semifinali: 26-28 marzo 2020

Spareggi, finali: 29-31 marzo 2020

Sorteggio supplementare fase finale (se necessario): 1 aprile 2020

Fase finale: 12 giugno-12 luglio 2020