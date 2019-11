Qualificazioni Europee per UEFA EURO 2020: come funzionano

Poiché UEFA EURO 2020 si disputerà in 12 città europee, le nazioni ospitanti non si qualificano di diritto. Dunque, tutte le 55 nazioni UEFA si contenderanno i 24 posti disponibili al torneo. Venti di questi saranno assegnati tramite le normali qualificazioni: accedono le prime due classificate in ogni girone. Gli altri quattro posti spettano alle vincitrici di un nuovo sistema di spareggi collegato alla UEFA Nations League (maggiori informazioni di seguito).

Come sono strutturate le qualificazioni??

Il sorteggio delle qualificazioni si è svolto a Dublino domenica 2 dicembre 2018 alle 12:00. Le 55 nazioni sono state suddivise in 10 gironi da cinque o sei squadre; quattro dei cinque gironi da cinque contengono una squadra che si è qualificata per la fase finale di UEFA Nations League (da disputarsi a giugno 2019). Le prime due classificate in ogni girone raggiungono la fase finale del Campionato Europeo.

Chi si è qualificato finora?

Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina

E gli spareggi?

Gli spareggi sono piuttosto semplici: a ogni Lega di UEFA Nations League (A, B, C e D) spetta un posto per UEFA EURO 2020. Quattro squadre di ogni Lega disputeranno le semifinali in gara unica e la finale (dedicate specificamente al Campionato Europeo) a marzo 2020. Le vincitrici di ogni finale staccheranno il biglietto per UEFA EURO 2020.

Quali squadre partecipano agli spareggi?

In teoria, vanno agli spareggi le vincitrici dei quattro gironi che formano ogni Lega. Tuttavia, se la vincitrice di un girone di UEFA Nations League si è già qualificata attraverso le normali qualificazioni, il suo posto va alla squadra successiva nella rispettiva Lega. Nota: al termine della UEFA Nations League, le squadre sono state classificate dal 1° al 55° posto in base alla posizione nel girone, ai punti totalizzati, alla differenza reti, ai gol segnati, ecc.

Se una Lega non ha quattro squadre da far competere (es. 10 delle 12 squadre di Lega A si sono qualificate automaticamente), i restanti posti vanno alle squadre di un’altra Lega in base alla classifica generale di UEFA Nations League.

Il formato sarà lo stesso di UEFA EURO 2016, con 24 squadre in sei gironi da quattro. Le prime due classificate in ogni girone raggiungono la fase a eliminazione diretta insieme alle quattro migliori terze. Al contrario del 2016 (e delle edizioni precedenti), le partite saranno giocate in 12 nazioni diverse.

Date da ricordare

21–23/03/2019: giornata uno

24–26/03/2019: giornata due

07–08/06/2019: giornata tre

10–11/06/2019: giornata quattro

05–07/09/2019: giornata cinque

08–10/09/2019: giornata sei

10–12/10/2019: giornata sette

13–15/10/2019: giornata otto

14–16/11/2019: giornata nove

17–19/11/2019: giornata dieci

22/11/2019: sorteggio spareggi qualificazioni europee

30/11/2019: sorteggio fase finale di UEFA EURO 2020, Bucarest

26–31/03/2020: spareggi qualificazioni europee

01/04/2020: sorteggio supplementare fase finale (se necessario)

12/06–12/07/2020: torneo finale UEFA EURO 2020

