Spareggi UEFA EURO 2020: gli spareggi

Le sfide degli spareggi di UEFA EURO 2020 sono state determinate da una serie di sorteggi svoltisi a Nyon il 22 novembre 2019.

Le partite erano originariamente previste per marzo, ma sono state rinviate a causa della pandemia di COVID-19. La UEFA ha creato due gruppi di lavoro il 17 marzo, e successivamente sono state presentate diverse opzioni di calendario che coprono sia le partite delle nazionali che quelle delle competizioni per club. Non è stata ancora comunicata alcuna revisione del calendario.

Il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà mercoledì 17 giugno. UEFA.com annuncerà le nuove date e tutte le altre decisioni non appena saranno confermate.

Semifinali spareggi

Percorso A: Islanda - Romania, Bulgaria - Ungheria

Percorso B: Bosnia-Erzegovina - Irlanda del Nord, Slovacchia - Repubblica d’Irlanda

Percorso C: Scozia - Israele, Norvegia - Serbia

Percorso D: Georgia - Bielorussia, Macedonia del Nord - Kosovo

Finali spareggi

Percorso A: Bulgaria/Ungheria - Islanda/Romania

Percorso B: Bosnia-Erzegovina/Irlanda del Nord -Slovacchia/Repubblica d’Irlanda

Percorso C: Norvegia/Serbia - Scozia/Israele

Percorso D: Georgia/Bielorussia - Macedonia del Nord/Kosovo