Qualificazioni a EURO 2020: vincono Inghilterra e Francia, stop Portogallo

L'Inghilterra ne fa cinque per la seconda gara di fila

I campioni del mondo della Francia calano il poker contro l'Islanda

Portogallo bloccato dalla Serbia, la Turchia batte la Moldova



GRUPPO A

Montenegro - Inghilterra 1-5

L'Inghilterra ne segna cinque per due gare di fila per la prima volta dal 1984, rimontando il gol iniziale del Montenegro e vincendo a Podgorica. Marko Vešović ha portato avanti i padroni di casa, ma Michael Keane ha trovato subito il pari. La doppietta di Ross Barkley a cavallo dell'intervallo ha spianato la strada agli ospiti, che hanno chiuso i giochi con le reti di Harry Kane e Raheem Sterling.

Kosovo-Bulgaria 1-1

Il Kosovo trova un punto nella gara di debutto alle qualificazioni EURO, per allungare la striscia di partite senza sconfitte a 12. Vasil Bozhikov ha portato avanti la Bulgaria, ma Arber Zeneli ha trovato il pari con un gran tiro dalla distanza.

GRUPPO B

Portogallo-Serbia 1-1

Danilo ha segnato uno spettacolare gol del pari poco prima dell'intervallo, dopo che i portoghesi avevano perso Cristiano Ronaldo per un problema muscolare. I campioni in carica non sono andati oltre il secondo pari. casalingo di fila, con la Serbia che era passata avanti grazie alla rete su rigore di Dušan Tadić.

Lussemburgo-Ucraina 1-2

L'Ucraina è riuscita a rimontare grazie all'autorete di Gerson Rodrigues nei minuti di recupero. I padroni di casa erano andati avanti grazie a Dave Turpel, ma gli uomini di Andriy Shevchenko hanno reagito subito con il pari di Viktor Tsygankov.

GRUPPO H

Francia-Islanda 4-0

Olivier Giroud è terzo da solo nella classifica dei marcatori della nazionale francese dopo essere andato a bersaglio per la 35esima volta con la maglia dei Blues in una facile vittoria per i campioni del mondo. Francia avanti con il colpo di testa di Samuel Umtiti, Kylian Mbappé segna il terzo gol e serve ad Antoine Griezmann il pallone del quarto con uno spettacolare colpo di tacco.

Turkey 4-0 Moldova

Cenk Tosun segna un gol per tempo e la Turchia conquista un'agevole vittoria, la seconda in altrettante partite senza subire reti. Hasan Ali Kaldırım e Kaan Ayhan a segno per la prima volta in nazionale.

Andorra 0-3 Albania

L'Albania si assicura la prima vittoria nelle qualificazioni con Ervin Bulku per la prima volta in panchina dopo l'esonero di Christian Panucci. Armando Sadiku sblocca il risultato capitalizzando un'incertezza della difesa avversaria, Bekim Balaj e Amir Abrashi - entrambi entrata dalla panchina - chiudono i conti.