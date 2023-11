Lukaku stabilisce il nuovo record di gol nelle Qualificazioni Europee

Romelu Lukaku stabilisce il nuovo record di gol in una singola edizione delle qualificazioni al Campionato Europeo UEFA, segnandone 14 e superando il primato precedente di David Healy e Robert Lewandowski.

L'attaccante è balzato in vetta segnando quattro gol in 21 minuti del primo tempo nel 5-0 tra Belgio e Azerbaigian di domenica, ultima gara della sua squadra nelle Qualificazioni Europee che ha confermato il primo posto nel Gruppo F. I diavoli rossi erano già certi della qualificazione a UEFA EURO 2024.

Il romanista è stato in gran forma con la nazionale, segnando 14 gol in sole otto partite dopo aver iniziato con una tripletta contro la Svezia alla prima giornata. Le sue reti si sommano alle nove segnate con i giallorossi dopo il suo trasferimento in prestito dal Chelsea.

Il precedente record di 13 reti era stato stabilito da Healy (Irlanda del Nord) nelle qualificazioni a EURO 2008, torneo non raggiunto dalla sua squadra. Lewandowski (Polonia) lo ha eguagliato nel cammino verso EURO 2016: il suo gol nel 2-1 contro la Repubblica d'Irlanda è stato il numero 13 e ha assicurato alla sua nazionale un posto alla fase finale.

David Healy ©Getty Images

Maggior numero di gol in una singola edizione delle qualificazioni a UEFA EURO

14

Romelu Lukaku (Belgio) 2024

13

David Healy (Irlanda del Nord) 2008

Robert Lewandowski (Polonia) 2016

12

Harry Kane (Inghilterra) 2020

Klaas-Jan Huntelaar (Paesi Bassi) 2012

Davor Šuker (Croazia) 1996

11

Eran Zahavi (Israele) 2020

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 2020

Zlatan Ibrahimović (Svezia) 2016

Raúl González (Spagna) 2000

Toni Polster (Austria) 1996

Ole Madsen (Danimarca) 1964

Cristiano Ronaldo Getty Images

Migliori marcatori di tutti i tempi nelle qualificazioni a UEFA EURO

Cristiano Ronaldo (Portogallo) 41

Robbie Keane (Repubblica d'Irlanda) 23

Harry Kane (Inghilterra) 23

Robert Lewandowski (Polonia) 22

Romelu Lukaku (Belgio) 21

Hakan Şükür (Turchia) 19

Zlatan Ibrahimović (Svezia) 19