La notte magica di Moise Kean

Un predestinato. Moise Kean è diventato il secondo più giovane marcatore nella storia della dell'Italia a 19 anni e 23 giorni grazie al gol contro la Finlandia. Meglio di Gianni Rivera e tanti altri campioni, solo l'ex bianconero Bruno Nicolè fu più precoce di lui andando a bersaglio nel 1958 contro la Francia a 18 anni e 258 giorni.

Un esordio perfetto, indimenticabile con la maglia dell'Italia - in una gara ufficiale - per il primo millennial (nato dopo il 2000) azzurro: "Ero emozionato sapendo di partire titolare, ero carico e contento e pronto a far vedere ciò che valevo", ha dichiarato.

"Immobile mi ha dato una grande palla e è anche grazie a lui che ho segnato. Ho fatto un buon movimento in occasione del gol e mi sono fatto trovare libero per realizzare. Sono molto contento di essere diventato il secondo più giovane marcatore italiano, ma ci sono ancora tanti record da battere e sono pronto a batterli".

Anche Roberto Mancini ha incoronato a fine gara il talento del giovane juventino: "Kean ha qualità enormi, fisicamente è devastante per l'età che ha. E' giovane e ha grandi margini di crescita. Ruolo? E' per caratteristiche una prima punta, un attaccante centrale ma essendo così giovane può interpretare anche altre posizioni".

I RECORD DI MOISE KEAN

Italia

Primo 'millennial' a giocare con l'Italia

Primo marcatore 'millennial' con la maglia dell'Italia

Secondo più giovane marcatore nella storia della dell'Italia dopo Bruno Nicolè

Primo 'millennial' a segnare con la maglia dell'Italia Under 21

Juventus

Più giovane esordiente con la maglia della Juventus in Serie A

Più giovane esordiente con la maglia della Juventus in UEFA Champions League

Primo 'millennial' a scendere in campo nella storia della Serie A

Primo 'millennial' a scendere in campo nella storia della UEFA Champions League