UEFA eEURO 2025: guida completa

Cosa sono le finals di UEFA eEURO 2025?

Il 13 dicembre, otto dei migliori giocatori d'Europa si affronteranno in un torneo di un giorno per aggiudicarsi il secondo titolo di vincitore di eEURO. I finalisti si contenderanno premi in denaro e un posto ai play-in del Campionato del Mondo di FC Pro.

Come guardare le finals di UEFA eEURO 2025?

I tifosi possono sintonizzarsi sui canali YouTube, IG Live e TikTok della UEFA, ma anche sui canali Twitch di EA Global e YouTube di EA.

Chi partecipa alle finals di UEFA eEURO 2025?

L'edizione 2025 è iniziata nel weekend del 18 e 19 ottobre con la fase a gironi online. Il primo giorno si è svolto il torneo con sistema svizzero, per poi passare a un tabellone a eliminazione diretta a doppia eliminazione il secondo giorno, quando sono stati determinati gli otto finalisti.

Gli otto partecipanti sono:

Obrun2002 (Italia)

RvPLegend (Romania)

Emre Yilmaz (Paesi Bassi)

Stingrayjnr (Inghilterra)

Vejrgang (Danimarca)

Jonny (Germania)

Yuval (Israele)

gianluca_m17 (Svizzera)

Quale piattaforma ospita UEFA eEURO 2025?

EA SPORTS FC™ 26 sarà la piattaforma ufficiale di UEFA eEURO.