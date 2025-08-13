UEFA eEURO 2025 inizia questa estate

Sono aperte le iscrizioni ai tornei di selezione dei giocatori che rappresenteranno la propria nazione.

La UEFA e EA SPORTS FC sono entusiaste di annunciare i dettagli del seguito di UEFA eEURO 2024 dopo il successo del torneo inaugurale della scorsa estate. E non dovremo aspettare a lungo: UEFA eEURO 2025 sta per iniziare.

Il torneo avrà inizio alla fine dell'estate con la selezione dei giocatori che rappresenteranno le proprie nazionali, seguita da una fase a gironi online che si giocherà a ottobre e determinerà gli otto finalisti. La finale di UEFA eEURO 2025 si svolgerà poi a dicembre, con un torneo di un giorno che incoronerà il vincitore!

Il torneo si disputerà su EA SPORTS FC 26 e sarà giocato in modalità Ultimate Team. Sarà strettamente integrato nell'ecosistema FC Pro e il vincitore assoluto si qualificherà al Play-In del campionato mondiale FC Pro (a titolo personale e non in rappresentanza della propria nazionale).

Portale di registrazione

Scadenze 11 agosto: apertura registrazioni

23 agosto: inizio competizione

Fase 1: processo di selezione per rappresentare la propria nazionale (27 luglio - 17 agosto)

Ogni nazione può utilizzare il proprio meccanismo di selezione per decidere chi rappresenterà la propria nazionale. I rappresentanti dovranno essere comunicati alla UEFA e all'EA tra il 27 luglio e il 17 agosto. È anche possibile affidare il processo alla UEFA e all'EA, con qualificazioni online il 16 e 17 agosto.

Fase 2: fase a gironi online (18 -19 ottobre)

Il formato della fase a gironi online, che si terrà il 18 e 19 ottobre, prevede una fase a gironi all'italiana il primo giorno, per poi passare a un tabellone a doppia eliminazione il secondo giorno. Ciò garantisce a tutti i partecipanti partite con qualcosa in palio durante tutto il torneo.

Fase 3: fase finale UEFA eEURO 2025 (dicembre)

Il torneo finale a otto giocatori si terrà in uno studio nel corso di una giornata nel mese di dicembre (i dettagli verranno comunicati in seguito), con EA che integrerà la modalità FC Pro Draft. In palio ci sono premi in denaro, oltre al posto nelle qualificazioni del campionato mondiale FC Pro.