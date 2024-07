Spagna - Francia: le battaglie tattiche che possono decidere la semifinale

La prima semifinale di UEFA EURO 2024 si giocherà martedì a Monaco e vedrà affrontarsi Spagna e Francia in una sfida che promette scintille.

Graham Hunter, reporter della Spagna, e Alex Clementson, reporter della Francia, analizzano le principali battaglie tattiche che potrebbero decidere la partita in favore di una o dell'altra squadra.

La marcia verso Spagna-Francia

Graham: al momento si ipotizza che, dato che la Spagna sarà priva di Dani Carvajal e Robin Le Normand per squalifica, il tecnico Luis de la Fuente sceglierà Jesús Navas come terzino destro. Ma quale giocatore della Francia sarà il suo diretto avversario? Kylian Mbappé? Ousmane Dembélé? Bradley Barcola? Sono tutti molto più giovani e veloci di Navas. Riuscirà l'esperienza a compensare il gap?

Alex: il paradosso di Mbappé. Quando è in forma, il francese è probabilmente l'attaccante più pericoloso del calcio mondiale. Tuttavia ancora in questo torneo non si è espresso ai suoi livelli, ma quando si possiede un talento come il suo, basta un attimo per decidere una qualsiasi partita. Che quel momento possa arrivare martedì?

I precedenti a EURO di Spagna e Francia

Graham: quando il calcio regala dei talenti purissimi, come quelli della Spagna, la domanda è 'quanto tempo ci staranno le altre squadre a prenderne le misure?'. Immagino che gli analisti di Didier Deschamps abbiano trascorso una buona quantità di tempo a capire come - o se - possano produrre soluzioni posizionali, di marcatura e di gioco per far fronte al dinamico duo spagnolo composto da Lamine Yamal e Nico Williams.

Alex: Jules Koundé è ben consapevole del panico e la costernazione che Williams può provocare nei difensori, ma il francese è affidabile come pochi sulla fascia destra. Venerdì è stato messo in difficoltà dall'attaccante del Portogallo Rafael Leão, ma alla fine ne è uscito indenne. Sarà incoraggiato da questo, oltre che dal premio di Player of the Match per la partita contro il Belgio quando è riuscito ad arginare un giocatore come Jérémy Doku.

Allo stesso tempo ci si aspetta di rivedere in cabina di regia Rodri. Il numero 16 spagnolo è dotato di un'intelligenza tattica senza pari, quindi Deschamps è chiamato a trovare qualche soluzione per limitare se non arginare lo spagnolo. Quanto potrebbe essere importante N'Golo Kanté in questo senso? Quest'ultimo è tornato a dare il meglio di sé a EURO 2024, e nessuno meglio di lui sa mettere i bastoni tra le ruote agli avversari nella costruzione del gioco.