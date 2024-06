Volti nuovi e altre sorprese: un Campionato Europeo sempre più competitivo

Tra coloro che si godono un posto agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024, particolarmente forte è la voce dei tifosi georgiani, che hanno festeggiato la loro prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta di un torneo internazionale con la vittoria per 2-0 sul Portogallo.

Alla Georgia, che partecipa a EURO per la prima volta in assoluto, si unisce la Slovenia, anch'essa esordiente nella fase a eliminazione diretta, mentre la Romania ha superato il girone per la prima volta dal 2000. L'Austria, nel frattempo, ha superato le previsioni arrivando prima in un girone difficile che comprendeva la Francia campione in carica, i Paesi Bassi e la Polonia.

Nuova opportunità

Questi risultati dimostrano che la struttura a 24 squadre introdotta a EURO 2016 ha aumentato la varietà di squadre che si sfidano ai massimi livelli mantenendo un alto livello di competitività.

Nel 2016, il Galles è arrivato in semifinale, mentre l'Islanda, allora esordiente a EURO, non solo ha superato il girone ma ha eliminato l'Inghilterra agli ottavi. La Danimarca ha invece raggiunto le semifinali di EURO 2020.

Allo stesso modo, il nuovo format e l’opportunità per le terze classificate di andare alla fase a eliminazione diretta danno a più squadre un maggiore incentivo e ad alcune nazioni meno quotate la possibilità di andare avanti nel torneo. A EURO 2020 c'era qualcosa in palio in tutte le ultime partite della fase a gironi tranne una, mentre quest'anno solo la Polonia era già eliminata alla terza giornata.

La Danimarca festeggia davanti ai tifosi la vittoria ai quarti di finale di UEFA EURO 2020 contro la Cechia UEFA via Getty Images

Un torneo sempre più imprevedibile

La presenze di Georgia e Slovenia agli ottavi di finale di EURO 2024 è un momento storico per nazioni tradizionalmente più piccole dal punto di vista calcistico, ma esemplifica anche la crescente competitività di UEFA EURO.

Ognuna delle 24 squadre ha ottenuto almeno un punto e la differenza media tra la prima e la quarta di ogni girone (4,5 punti) è stata la più bassa da EURO 1996, il primo a 16 squadre. Solo la Spagna ha centrato tre vittorie in Germania.

Anche le partite sono sempre più combattute. Finora, il margine medio di vittoria a EURO 2024 è stato di appena 1,03 gol – il più basso dal 1992 e ben al di sotto dell'1,46 visto a EURO 2008.

L'Ucraina, che come la Georgia si è qualificata attraverso la UEFA Nations League, ha avuto la sfortuna di mancare la fase a eliminazione diretta in un girone in cui, per la prima volta nella storia di EURO, tutte e quattro le squadre hanno concluso con lo stesso numero di punti.

Condizioni di parità

L'allargamento di EURO ha contribuito a un obiettivo costante della UEFA: aumentare la competitività di tutto il calcio europeo.

L'introduzione della UEFA Nations League offre non solo un nuovo di qualificazione a EURO, ma anche partite ufficiali a cadenza regolare che alcune nazioni calcistiche più piccole faticavano a organizzare, importanti per migliorare tecnicamente e suscitare interesse. Il successo della Georgia a EURO 2024 è l'ultima tappa di un periodo di sviluppo in cui la Nations League ha avuto un ruolo significativo.

Dare sostegno finanziario è un altro mezzo per rendere più competitivo il calcio europeo. Alla fine di EURO, circa due terzi dei ricavi generati dal torneo verranno ridistribuiti tra tutte le 55 federazioni UEFA per contribuire alla crescita del calcio dentro e fuori dal campo.

Panoramica delle squadre degli ottavi di finale