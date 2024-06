UEFA EURO 2024: le migliori terze al momento﻿

Mentre le prime due classificate di ciascun girone di UEFA EURO 2024 hanno un posto garantito agli ottavi di finale, solo le quattro migliori terze passano il turno. L'immagine descrive la situazione attuale.

Questo articolo viene aggiornato solo una volta al giorno al termine dell'ultima partita. Ultimo aggiornamento alle 23:00 CET di sabato 22 giugno.

Come vengono determinate le quattro migliori terze

Per determinare le quattro migliori terze classificate vengono applicati i seguenti criteri, nell'ordine indicato:

a. numero di punti

b. differenza reti

c. numero di gol segnati

d. numero di vittorie

e. punteggio disciplinare totale basato solo sulle ammonizioni ed espulsioni ricevute in tutte le partite del girone (espulsione diretta = 3 punti, ammonizione = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione = 3 punti)

f. posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee. Se è coinvolta la Germania (nazione ospitante), si procede al sorteggio.

Una volta determinate le quattro migliori terze, l'articolo 21.05 del regolamento spiega come vengono assegnate ai rispettivi incontri. È possibile effettuare l'assegnazione a ciascuna partita degli ottavi di finale solo quando tutte e quattro le squadre sono note.

Qualificazione: facciamo i calcoli

Quale ottavo di finale raggiungono le migliori terze?

Domenica 30 giugno

40 1C - 3D/E/F (Gelsenkirchen, 18:00)

39 Spagna - 3A/D/E/F (Colonia, 21:00)



Lunedì 1 luglio

41 Portogallo - 3A/B/C (Francoforte, 21:00)



Martedì 2 luglio

43 1E - 3A/B/C/D (Monaco, 18:00)



Orari CET

Come si sono comportate in precedenza le terze classificate?

Il sistema è stato introdotto a UEFA EURO 2016 e il Portogallo è stato una delle migliori terze. La squadra di Fernando Santos ha raggiunto gli ottavi di finale solo per differenza reti ma poi ha vinto la coppa.

Il Portogallo è arrivato terzo anche a EURO 2020 ma è uscito agli ottavi di finale, mentre Cechia, Svizzera e Ucraina sono approdate ai quarti di finale.