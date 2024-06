Harry Kane: l'Inghilterra favorita, il bigliettino di Thomas Müller e i record da battere – Intervista

A UEFA EURO 2024, Harry Kane diventerà il primo giocatore a capitanare l'Inghilterra in quattro tornei internazionali. I Tre Leoni hanno raggiunto traguardi importanti negli ultimi anni, ma l'attaccante del Bayern spera disperatamente che in Germania mettano fine a 58 anni di attesa e alzino per la prima volta la Coppa Henri Delaunay.

A UEFA.com, Kane parla dello status di favoriti alla vittoria, di un bigliettino lasciato in albergo da Thomas Müller e dei suoi nuovi orizzonti.

Le sensazioni in vista del torneo

Sono emozionato. C'è sempre eccitazione, soprattutto quando arrivi e ti sistemi in albergo. Se tutto va bene, sarà il nostro ritiro per quattro o cinque settimane. Con il passare dei giorni inizi ad avere un po' di nervosismo, comincia la preparazione e guardi la prima partita, Germania-Scozia: è allora che si fa sul serio, ma al momento sono tutti abbastanza calmi.

Il bigliettino di Müller in hotel

Tommy mi ha lasciato bigliettino perché loro [la Germania] erano qui un paio di settimane fa. Mi ha lasciato un messaggio dicendomi che il campo da golf è fantastico ma che il tempo non è stato molto bello. L'hotel è incredibile ed essere in Germania è un po' come essere a casa.

L'accoglienza che ho avuto da quando sono al Bayern è stata favolosa e da quando sono in albergo c'è sempre qualcuno dello staff che si avvicina a salutarmi. Non vogliono che vinca l'Inghilterra, ma hanno un debole per noi ora che siamo qui ed è fantastico.

Battere il record da capitano

Essere il capitano dell'Inghilterra è forse il più grande privilegio che io possa avere da giocatore, non lo darò mai per scontato. È una sensazione davvero unica nel suo genere ed è un onore farlo per la quarta volta. Abbiamo giocato una semifinale, una finale e un quarto di finale, quindi spero che arriveremo in fondo e vinceremo. Abbiamo vissuto momenti molto belli, ma alla fine siamo qui per vincere EURO e speriamo di riuscirci.

La rosa dell'Inghilterra

Penso che sia una delle migliori, se non la migliore che abbiamo avuto, considerando le stagioni che abbiamo passato a livello nazionale. Abbiamo giovani talenti che sono impavidi e vogliono solo prendere la palla e giocare. Spero che i ragazzi possano contare su di me e farmi domande: se riuscirò ad aiutarli con qualsiasi cosa sarà fantastico. Stiamo bene insieme, ceniamo e facciamo conversazione: questo ci aiuta.

Gareth [Southgate] ha dovuto fare scelte difficili, perché abbiamo giocatori offensivi davvero bravi in Inghilterra, ma per me personalmente è fantastico. Voglio giocare con compagni che possano fare assist, segnare e giocare negli spazi stretti e abbiamo tutte queste qualità.

Essere tra le favorite

Ci siamo guadagnati il diritto di avere questo status grazie ai tornei precedenti, ma siamo anche una squadra che non ha mai vinto EURO e proviamo a scrivere la storia. Questo è l'obiettivo, ma sappiamo che la strada sarà lunga e difficile. Dobbiamo prepararci bene, perché se in questi tornei non sei al 100% puoi essere punito.

La prima partita contro la Serbia

È una squadra che può farti male se non sei concentrato a dovere e in difesa è molto forte. Ti mette in difficoltà sui calci piazzati e ha giocatori alti, quindi è molto pericolosa. Come ho detto, se non siamo concentrati al 100% potrebbe essere una partita difficile per noi, quindi dobbiamo prepararla bene.