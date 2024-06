Willy Sagnol racconta la storica qualificazione della Georgia a EURO

Ex difensore di St-Étienne, Monaco e Bayern Monaco, Willy Sagnol ha allenato la nazionale francese Under 21 e il Bordeaux prima di approdare sulla panchina della Georgia nel 2021.

Oggi 47enne, il tecnico ha collezionato 58 presenze da giocatore con la Francia, ha raggiunto la finale di Coppa del Mondo 2006 e ha giocato due Campionati Europei UEFA, competizione a cui nessuno dei suoi attuali giocatori aveva partecipato. Sagnol parla a UEFA.com della storica qualificazione della Georgia, di come è cambiata negli ultimi anni e dei prossimi avversari del Gruppo F di UEFA EURO 2024.

Le partite di EURO 2024 di ogni squadra

La qualificazione alla fase finale

Abbiamo fatto qualcosa di importante e i giocatori se ne renderanno conto quando rivedranno la famiglia e gli amici. Soprattutto, dobbiamo considerarlo come una ricompensa per questa federazione. Non è la più grande federazione europea, ma cerca di lavorare sodo e di fare le cose per bene, coltivando le generazioni più giovani.

Spero che la partecipazione agli Europei porti alla federazione e alla nazione un'esperienza che permetta di compiere nuove imprese. L’obiettivo è che tutti – giocatori, staff e federazione – acquisiscano esperienza in questo meraviglioso torneo.

Cosa è cambiato dal suo arrivo

Sono arrivato in un periodo difficile perché eravamo nel mezzo della pandemia di COVID-19, per non parlare del fatto che la Georgia era appena stata eliminata dalla Macedonia del Nord agli spareggi [di qualificazione a UEFA EURO 2020, a novembre 2020]. Dovevamo ricostruire tutto e recuperare mentalmente perché la delusione era stata grossa. Era come se fosse finito un sogno, ci è voluto tempo.

Dovevamo allinearci ai requisiti dei massimi livelli e i giocatori sono stati fantastici in questo senso. Sono due o tre anni che lavorano e sono cambiati molto: alcuni hanno addirittura cambiato il loro modo di approcciarsi al calcio. È un premio per quei ragazzi che credono in questo obiettivo da tempo.

Il girone della Georgia alla fase finale

Uno dei miei figli è il più grande fan di Cristiano Ronaldo al mondo. Affrontare il Portogallo lo fa felice, ma è fantastico anche per il papà. Sarà un girone molto difficile, però, perché il Portogallo è una delle squadre più forti d'Europa.

La Turchia ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni, con giocatori giovani e di grande talento. Per quanto riguarda la Cechia, ha avuto grandi giocatori nel corso della storia e ha partecipato a numerosi tornei.

E poi ci siamo noi, che siamo un po' una mina vagante. In ogni caso, contro il Portogallo, la Cechia e la Turchia non ci arrenderemo mai e daremo tutto.