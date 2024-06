Il Ct Ivan Hašek sui tifosi cechi, sulle ambizioni della nazionale e sulla sfida contro Cristiano Ronaldo e la Turchia

Con 55 presenze in nazionale tra Cecoslovacchia e Repubblica Ceca, Ivan Hašek è stato un'icona della sua epoca. Da giocatore ha vestito tra le altre la maglia dello Sparta Praga, club con cui ha iniziato la carriera da allenatore nel 1999 una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Allenatore di comprovata esperienza che ha lavorato in tutto il mondo, il 60enne ha preso le redini del suo Paese per la seconda volta all'inizio del 2024, in vista dell'ottava partecipazione consecutiva della Cechia a EURO. Hašek ha parlato con UEFA.com della passione dei tifosi cechi, dei loro obiettivi nel torneo e della prospettiva di affrontare una leggenda come Cristiano Ronaldo.

Sul calcio ceco e sui tifosi

In Cechia il calcio è molto cresciuto negli ultimi anni, soprattutto a livello di club. Posso dire con certezza che una persona si diverte sia che veda lo Sparta, lo Slavia, il Plzeň o un'altra delle squadre del campionato. Il livello è molto più alto ora e le squadre riescono a competere con i club dei campionati calcisticamente più sviluppati.

Dobbiamo apprezzare ed essere orgogliosi del fatto che siamo riusciti a qualificarci a EURO per l'ottava volta consecutiva. È un successo enorme, soprattutto se guardiamo ad altri Paesi altrettanto sviluppati che non ci sono riusciti.

Sulle speranze della Cechia nella fase finale

Farò tutto ciò che posso per portare la squadra il più lontano possibile in questa competizione, ma il successo e il fallimento sono entrambi possibili. Credo nella nostra squadra, nei nostri giocatori, nelle persone che mi circondano e nella nostra capacità di creare una squadra forte e competitiva, in grado di superare il girone e di giocarsela con tutti. Sarò soddisfatto se supereremo la fase a gironi e se giocheremo un calcio che piace ai nostri tifosi.

Sulla sfida contro Cristiano Ronaldo e il Portogallo

Non c'è solo Ronaldo. In squadra hanno calciatori che militano in alcuni dei migliori club del mondo. Sono forti e ci hanno dimostrato tutta la loro forza nell'ultima partita, quindi dobbiamo prepararci al meglio. È anche importante conoscere e capire i loro punti di forza e di debolezza, che terrò per me.

Anche se credo che possiamo giocare contro qualsiasi squadra, il Portogallo ha dei punti di forza dominanti. È una bella esperienza per qualsiasi allenatore [giocare contro Ronaldo] perché è uno dei migliori giocatori della storia. È un'esperienza preziosa per chiunque giocare contro di lui e non sono l'unico che non vede l'ora di farlo.

Sulla Turchia, avversario dell'ultima partita del girone

È una squadra imprevedibile e negli ultimi anni è migliorata notevolmente. Il loro nuovo allenatore italiano ha combinato il gioco e le abilità tecniche con la disciplina e l'eccellente organizzazione. Saranno avversari difficili da affrontare. Hanno dato prova della loro forza nelle qualificazioni. La squadra turca è diventata sempre più forte negli ultimi anni e ora ha diversi giovani interessanti, quindi potrebbe essere un avversario difficile.