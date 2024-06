Murat Yakin: EURO 2024, giovani talenti e ricordi di finali – intervista

Murat Yakin è stato un pilastro della difesa della Svizzera dal 1994 al 2004, mentre suo fratello minore Hakan era una minaccia offensiva. Insieme hanno fatto parte della Nazionale che ha raggiunto gli Europei del 2004 e, a distanza di 20 anni, Murat torna alla fase finale in veste di allenatore.

Incaricato nel 2021, Yakin ha portato la sua squadra alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA 2022 e spera che i suoi giocatori possano, ancora una volta, stupire agli Europei in Germania.

La proposta dell'incarico con la Svizzera nel 2021

Non mi sarei mai aspettato di avere questa occasione, allenavo lo Schaffhausen, in seconda divisione. Dopo quello straordinario EURO [quando la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale nel 2021], tutti erano euforici e cercavano un nuovo allenatore. Ero a casa con mia moglie quando ho ricevuto la chiamata dal direttore sportivo. All'inizio, non sapevo nemmeno cosa fare.

Il cammino della Svizzera EURO 2024: tutti i gol

La partecipazione a EURO 2004

Ho bellissimi ricordi: la convocazione, le grandi speranze all'inizio della competizione. Abbiamo avuto un girone molto duro con Francia, Croazia e Inghilterra. Non abbiamo soddisfatto le aspettative che avevamo e penso che non sia stato un EURO particolarmente felice.

Io e mio fratello Hakan abbiamo giocato insieme nel Basilea e siamo molto orgogliosi di aver potuto rappresentare la Svizzera insieme all'Europeo. Da un lato è stato bellissimo ma, dall'altro, sognavamo di vincere qualcosa e purtroppo questo non è successo.

Hakan e Murat Yakin festeggiano la qualificazione a EURO 2004 PA Images via Getty Images

La formazione dei talenti in Svizzera

Alla base c'è una buona istruzione. Poi, diamo ai più giovani la possibilità di integrarsi relativamente presto. Un grande vantaggio è che in Svizzera non c'è la stessa pressione e le aspettative dei campionati più importanti.

Possiamo mettere in campo i giovani in modo che acquisiscano esperienza già a 17 o 18 anni. Abbiamo tanti ragazzi bravi e di talento, che possono superare l'impatto del calcio professionistico relativamente presto e questo è un enorme vantaggio.

Zeki Amdouni e Denis Zakaria

Amdouni è un giovane attaccante che ha un passo straordinario, con e senza palla. Si vede che gli piace davvero giocare a calcio e il suo stile mi ricorda un po' il calcio di strada. Quando riceve palla lui vuole segnare, ha una grande fame di gol ma è sempre molto concentrato sul gioco di squadra.

Murat Yakin parla dopo il sorteggio UEFA via Getty Images

Zakaria è entrato molto presto nel calcio professionistico. È molto atletico ma, sfortunatamente, ha subito vari infortuni. Se torna in condizione, ha un grande ritmo ed è fondamentale a centrocampo perché riesce a vincere molti contrasti.

Zeki Amdouni e Denis Zakaria esultano per un gol della Svizzera AFP via Getty Images

Il valore dell'esperienza della fase finale del torneo

Le aspettative, ovviamente, sono sempre alte. I nostri giocatori giocano nei migliori campionati. Penso che riusciremo a fare un bel percorso.

Nella nostra squadra c'è anche molta esperienza, con giocatori che hanno superato le 100 presenze. Insieme ai più giovani, che abbiamo integrato per questa competizione e durante le qualificazioni, siamo una squadra variegata, un giusto mix di giovani talenti ed esperti.