UEFA EURO 2024: conosciamo le squadre

Calendario Gruppo F

contro Turchia (Dortmund, 18 giugno, 18:00)

contro Cechia (Amburgo, 22 giugno, 15:00)

contro Portogallo (Gelsenkirchen, 26 giugno, 21:00)

Come si è qualificata

4° Gruppo A: G8 V2 P2 S4 GF12 GS18. Qualificata attraverso gli spareggi dopo aver battuto Lussemburgo e Grecia

Miglior marcatore qualificazioni: Khvicha Kvaratskhelia (4)

Precedenti

Miglior piazzamento a EURO: esordio

Ct: Willy Sagnol

Giocatore pluridecorato a livello di club e di nazionale, Sagnol compie un importante passo avanti come allenatore in questo torneo. Sfruttando la sua enorme esperienza nelle grandi partite, ha trovato le parole giuste per motivare la sua squadra per gli spareggi di qualificazione. Il 47enne saprà dare alla Georgia quella fiducia necessaria per scendere in campo con l'obiettivo di andare avanti e non accontentarsi della sola qualificazione alla fase finale?

Lo sapevi?

La Georgia si è qualificata per la prima volta come Paese indipendente, anche se tre rappresentanti della nazione hanno vinto l'edizione inaugurale di questa competizione nel 1960 con l'URSS. In totale, 11 georgiani hanno giocato agli Europei, tra cui Murtaz Khurtsilava, Revaz Dzodzuashvili e Givi Nodia, secondi classificati nel 1972, e Tengiz Sulakvelidze, nel 1988.