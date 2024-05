L'Ungheria a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà l'Ungheria a EURO 2024?

L'Ungheria è stata sorteggiata nel Gruppo A insieme a Germania, Scozia e Svizzera.

Tutti i gol dell'Ungheria nelle qualificazioni a EURO 2024

Calendario Ungheria a EURO 2024

Gruppo A

contro Svizzera (Colonia, 15 giugno, ore 15:00)

contro Germania (Stoccarda, 19 giugno, 18:00)

contro Scozia (Stoccarda, 23 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore dell'Ungheria

Vincitore della Coppa Italia con la Sampdoria da giocatore, l'italo-ungherese Marco Rossi siede sulla panchina dell'Ungheria dal 2018. In questo periodo li ha guidati fino alla fase finale di EURO 2020, dove la sua squadra non ha superato la fase a gironi ma ha ottenuto pareggi prestigiosi contro Francia e Germania. Gli ungheresi hanno chiuso le qualificazioni a EURO 2024 da imbattuti e si presentano alla fase finale con grandi aspettative.

Come si è qualificata l'Ungheria a EURO 2024?

Prima Gruppo G: G8 V5 P3 S0 GF16 GS7

Dopo 44 anni di assenza dalle fasi finali EURO tra il 1972, anno in cui si è classificata quarta, e il 2016, l'Ungheria ha raggiunto il suo terzo torneo consecutivo col 2-2 in Bulgaria che le ha permesso di staccare il pass per la fase finale. A EURO 2020 sono arrivati ultimi in un girone difficile che comprendeva Francia, Germania e Portogallo, ma sono riusciti a raccogliere due punti nelle tre partite disputate.

L'Ungheria a EURO

Precedenti EURO: 4, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento: terzo posto (1964)

EURO 2020: fase a gironi

Tutti i gol dell'Ungheria a EURO 2020

Più presenze nelle fasi finali

7: Ádám Szalai

6: Ádám Nagy

Più gol nelle fasi finali

2: Balázs Dzsudzsák

2: Ferenc Bene

2: Dezső Novák

2: Ádám Szalai

I biglietti delle partite dell'Ungheria a EURO 2024

Orari CET