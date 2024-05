Danimarca a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà la Danimarca a EURO 2024?

La Danimarca è stata sorteggiata nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Serbia e Slovenia.

Il cammino della Danimarca verso EURO 2024: guarda tutti i gol

Calendario Danimarca nel Gruppo C

- Slovenia (Stoccarda, 16 giugno, 18:00)

- Inghilterra (Francoforte, 20 giugno, 18:00)

- Serbia (Monaco di Baviera, 25 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore della Danimarca?

Kasper Hjulmand ha avuto fortune alterne da quando ha assunto la guida della Danimarca nel 2020. L'ex difensore ha ottenuto grandi consensi dopo aver raggiunto le semifinali di EURO 2020, ma poi la sua squadra è arrivata ultima nel girone di Coppa del Mondo 2022 con zero vittorie in tre partite. Dopo i buoni risultati nelle qualificazioni, Hjulmand è però fiducioso e spera di raggiungere nuovamente la fase a eliminazione diretta.

Come si è qualificata la Danimarca a EURO 2024?

Vincitrice Gruppo H: G10 V7 P1 S2 GF19 GS10

La Danimarca si è ripresa dalla prima sconfitta in Kazakistan e ha centrato la seconda qualificazione consecutiva a EURO per la prima volta dal 2004. L'esperta squadra di Hjulmand è arrivata in semifinale a EURO 2020, miglior traguardo dopo la storica vittoria del 1992.

La Danimarca a EURO

EURO precedenti : 9, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento: campione (1992)

EURO 2020: semifinali

Tutti i gol della Danimarca a EURO 2020

Maggior numero di presenze alla fase finale

13: Peter Schmeichel

10: Michael Laudrup

10: John Sivebæk

Maggior numero di gol alla fase finale

3: Frank Arnesen

3: Henrik Larsen

3: Jon Dahl Tomasson

3: Brian Laudrup

3: Kasper Dolberg

Biglietti per le partite della Danimarca a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET