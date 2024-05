L'Italia a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà l'Italia a EURO 2024?

L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo B insieme ad Albania, Spagna e Croazia.

Tutti i gol dell'Italia nelle qualificazioni a EURO 2024

Calendario Italia nel Gruppo B

contro Albania (Dortmund, 15 giugno, 21:00)contro Spagna (Gelsenkirchen, 20 giugno, 21:00)contro Croazia (Lipsia, 24 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore dell'Italia

In 30 anni di carriera, Luciano Spalletti ha vinto trofei sulle panchine di Roma e Zenit, ma quello più indimenticabile è senza dubbio lo Scudetto del 2022/23 vinto col Napoli che non si aggiudicava il campionato italiano dal 1990. Spalletti ha assunto la guida della nazionale nel settembre 2023 e ha condotto gli Azzurri alla qualificazione precedendo al fotofinish l'Ucraina.

Come si è qualificata l'Italia a EURO 2024?

Seconda Gruppo C: G8 V4 P2 S2 GF16 GS9

I campioni d'Europa in carica, che hanno iniziato le qualificazioni sotto la guida di Roberto Mancini e le hanno terminate con Spalletti, si sono qualificati solo all'ultima giornata. Battuti in casa e in trasferta dall'Inghilterra, vincitrice del Gruppo C - la stessa squadra che hanno sconfitto ai rigori nel trionfo europeo del 2021 -, gli Azzurri hanno pareggiato 0-0 nell'ultima giornata contro l'Ucraina, quando con una sconfitta sarebbero scesi al terzo posto.

L'Italia a EURO

Precedenti EURO: 10, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento EURO: campione (1968, 2020)

EURO 2020: campione

Il cammino trionfale dell'Italia a EURO 2020

Più presenze nelle fasi finali

18: Leonardo Bonucci

17: Gianluigi Buffon

17: Giorgio Chiellini

Più gol nelle fasi finali

3: Mario Balotelli

3: Antonio Cassano

I biglietti delle partite dell'Italia a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET