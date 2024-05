La Georgia a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone è stata sorteggiata la Georgia a EURO 2024?

La Georgia è stata sorteggiata nel Gruppo F insieme a Cechia, Turchia e Portogallo.

Le partite della Georgia nel Gruppo F

contro Turchia (Dortmund, 18 giugno, 18:00)

contro Cechia (Amburgo, 22 giugno, 15:00)

contro Portogallo (Gelsenkirchen, 26 giugno, 21:00)

Chi è l'allenatore della Georgia?

Willy Sagnol è stato terzino destro della Francia e ha vinto cinque volte la Bundesliga con il Bayern prima di diventare allenatore. Ha guidato l'Under 21 della Francia e il Bordeaux, poi ha lavorato come assistente di Carlo Ancelotti al Bayern ed è stato allenatore ad interim per una partita dopo la partenza del tecnico emiliano. È sulla panchina della Georgia dal 2021 e l'ha portata alla prima fase finale.

Come si è qualificata la Georgia a EURO 2024?

Quarto posto Gruppo A

Semifinale spareggi: Georgia - Lussemburgo 2-0

Finale spareggi: Georgia - Grecia 0-0 (dts, 4-2 dcr)

La squadra di Sagnol è arrivata quarta in un difficile Gruppo A a cinque squadre, facendo risultato contro Scozia, Norvegia e Cipro ma perdendo anche 7-1 in casa contro la Spagna. Tuttavia, la Georgia ha fatto la storia agli spareggi, battendo Lussemburgo e Grecia e raggiungendo la sua prima fase finale da nazione indipendente.

La Georgia a EURO

EURO precedenti: N/D

Miglior piazzamento a EURO: N/D

EURO 2020: non qualificata

Statistiche Georgia a EURO

Presenze alla fase finale

N/D

Gol alla fase finale

N/D

Biglietti per le partite della Georgia a EURO 2024

