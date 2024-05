L'Inghilterra a EURO 2024: calendario, statistiche, allenatore, biglietti

In quale girone sarà l'Inghilterra a EURO 2024?

L'Inghilterra è stata sorteggiata nel Gruppo C insieme a Danimarca, Serbia e Slovenia.

Il cammino dell'Inghilterra verso EURO 2024: guarda tutti i gol

Calendario Inghilterra nel Gruppo C

Gruppo C

- Serbia (Gelsenkirchen, 16 giugno, 21:00)

- Danimarca (Francoforte, 20 giugno, 18:00)

- Slovenia (Colonia, 25 giugno, 21:00)

Calendario completo fase finale

Chi è l'allenatore dell'Inghilterra?

Gareth Southgate allena l'Inghilterra (inizialmente ad interim) dal settembre 2016. L'ex difensore centrale di Crystal Palace, Aston Villa e Middlesbrough, che in nazionale ha collezionato 57 presenze, è entrato a far parte della Federcalcio nel 2011, inizialmente come responsabile del settore sviluppo elite, per assumere il ruolo di Ct dell'Under 21 due anni dopo.

Come si è qualificata l'Inghilterra a EURO 2024?

Vincitrice Gruppo C: G8 V6 P2 S0 GF22 GS4

L'Inghilterra si è qualificata alla fase finale di EURO per la nona volta nelle ultime dieci edizioni grazie alla vittoria per 3-1 contro l'Italia a Wembley all'ottava giornata. Southgate spera di fare meglio dell'ultima volta, quando i Tre Leoni hanno perso ai rigori la finale di EURO 2020 contro l'Italia a Wembley.

L'Inghilterra a EURO

EURO precedenti: 10, l'ultimo EURO 2020

Miglior piazzamento a EURO: vicecampione (2020)

EURO 2020: vicecampione

Highlights finale EURO 2020: Italia - Inghilterra 1-1 (3-2 dcr)

Maggior numero di presenze alla fase finale

11: Harry Kane, Gary Neville

10: Wayne Rooney, Raheem Sterling

Maggior numero di gol alla fase finale

7: Alan Shearer

6: Wayne Rooney

4: Harry Kane

Biglietti per le partite dell'Inghilterra a EURO 2024

Clicca qui per le ultime notizie sui biglietti per UEFA EURO 2024.

Orari CET